Жизнь моя, студия!
Свое пятилетие отмечает в эти дни студия живописи «Магнолия», которой руководит художник Галина Волошина. Очередной вернисаж студии проходит в это дни в библиотеке на ул. Горького 3, в выставочном пространстве второго этажа.
Выставку стоит посетить хотя бы потому, что картины, представленные здесь, ранее никогда не выставлялись (за исключением 2-3 работ). И первое впечатление, которое они производят — это несомненный рост мастерства студийцев. Творческий прогресс стимулирует, в том числе, и активная выставочная активность. Студийцы участвуют в коллективных показах Творческого союза конаковских художников, в мероприятиях, которые проводит администрация города. В этом году «Магнолия» вышла за пределы Конаковского района и сделала выставку в Твери, в библиотеке им. Герцена. Художники признались, что не ожидали такого успеха и таких благожелательных отзывов от принимающей стороны, от тверских зрителей, которые пожелали и далее знакомиться с их творчеством.
Для конаковских зрителей раз в год студия делает выставку, на которой показывает работы, созданные художниками «Магнолии» за прошедший период. «Для нас важно ваше мнение» — признались художники зрителям на открытии показа.
Екатерина Андреевна Глебова, скульптор, и художник, член Союза художников РФ, иного мнения: «Не слушайте никого. Пишите так, как вам подсказывают ваше сердце и ваша душа. Ваши чувства, ваши мысли – вот что на самом деле важно».
Галина Медынская поведала зрителям свою историю о том, как творчество изменило ее жизнь: «Я пришла одной из первых в студию. С тех пор настолько погружена в творчество, что не представляю больше жизни без этих занятий. Для меня наша студия – праздник. Жизнь стала по- другому ощущаться. Я замечаю то, что раньше ускользало от моего внимания: цвета, их оттенки, причудливость света и тени». Галина и раньше занималась прикладным творчеством, вышивала, плела макраме, вязала. Но теперь все это заброшено, и ее интересы всецело захватила живопись.
Екатерина Зотова пришла на мероприятие в сопровождении своей семьи: мужа и двоих детей. Она посещает студию всего шесть месяцев, но уже решилась на участие в выставке. Она призналась, что отдыхает душой, занимаясь живописью, и выразила благодарность супругу за поддержку.
Руководитель «Магнолии» Галина Волошина признается, что получает столько впечатлений и эмоций во время занятий, что и сама начинает писать больше. Галина Станиславовна считает, что художник не должен вариться в собственном соку. Творческий коллектив сам по себе является стимулирующим началом. «Моя студия, мои студийцы» — так называет она своих учеников, и в этих словах чувствуется гордость за их творческий рост.
Члены студии: Елена Амосова, Галина Бражникова, Анастасия Замуруева, Екатерина Зотова, Светлана Карпова, Елена Кирсанова, Валентина Котельникова, Юлия Мартынова, Светлана Медведенко, Валентина Медынская и Лариса Раевская выразили благодарность своему педагогу за уроки, за вдохновение, за увлеченность искусством.
Потребность самовыражения – одна из самых значимых для современного человека. Живопись позволяет это делать. Студийцы, в основном взявшие в руки кисть, будучи состоявшимися людьми, учатся выражать с ее помощью то, что чувствуют душой. Радость творчества меняет отношение к жизни, делает ее счастливее.
Выставка продлится до 20 августа.
Ирина Вдовенко