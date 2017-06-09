«Железный» житель Конакова
Звание «Irorman”, или «железный человек» Всемирная корпорация триатлона (WTC) присваивает тому, кто в один день, без отдыха, без остановок, за определенный промежуток времени (примерно за 11 часов) преодолевает трехэтапную гонку, состоящую из заплыва на 3,8 км, заезда на велосипеде по шоссе на 180 км и марафонского забега на 42 км. Триатлон Ironman считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире. Звание «Irorman» так же, как звание «олимпийский чемпион» дается на всю жизнь. К нему никогда не добавляют досадную приставку «экс». Люди, получившие это звание – самые выносливые из людей. Среди жителей нашего города есть человек, завоевавший звание «Irorman» 4 раза! Это сотрудник Конаковской ГРЭС Андрей Викторович Сальников.
Андрей Викторович — местный уроженец. Детство будущего «железного человека» пришлось на благополучные советские времена, когда занятия спортом были бесплатны и доступны для всех. В школе он с удовольствием занимался спортом, сдал нормы ГТО, дополнительно занимался в лыжной секции Конаковской ДЮСШ. Это было обычным делом для мальчишек его поколения. Спортивная подготовка пригодилась во время службы в армии. Боец Сальников служил в элитных войсках ВДВ, куда призывают самых крепких и здоровых ребят. Служил в Прибалтике, в Болграде (Украина), в Кишиневе (Молдавия). Это были 1989 -1991 гг., когда до открытых военных действий дело еще не доходило, но ситуация во многих точках была напряжена до предела.
Еще до армии он окончил училище № 119 и получил профессию «станочник широкого профиля». И после демобилизации пошел работать на ГРЭС токарем ремонтного цеха. В 2001 г. перешел работать в котлотурбинный цех. Это один из самых сложных участков, где требуется образование и высокая квалификация. Андрей Викторович без отрыва от производства окончил КЭК по специальности «теплотехника» и сейчас успешно трудится на ответственной должности машиниста энергоблока.
Свободное время Андрей Викторович посвящает спорту. Он состоит в конаковском клубе «Марафонец» и выступает на различных соревнованиях у нас в стане и за рубежом, защищая честь страны и честь города. В его активе 50 лыжных марафонов (дистанции по 50-60 км.), многочисленные соревнования по бегу. Но триатлон, безусловно, по сложности, по степени напряжения, самый трудный.
Первый триатлонный старт Андрея Сальникова был в 2014 году в Праге (Чехия), на чемпионате, организованном WTC. Тогда цель была просто преодолеть дистанцию. И он ее достиг, получив в первый раз звание «Irorman”. На следующих соревнованиях в Барселоне (Испания) в 2015 г. была уже нацеленность на результат — хотел выполнить норматив мастера спорта по триатлону и цели этой достиг – преодолел дистанцию за 10 часов 26 минут. После этого был еще старт в Санкт-Петербурге в августе 2016 г. и в Сочи в сентябре 2016 г., после которых Андрей Сальников стал четырежды «Железным»
Что движет теми, кто выбирает для себя такой сложный вид спорта? Андрею Викторовичу всегда было свойственно стремление испытать себя, достичь предела своих возможностей и преодолеть этот предел. Хотя он признается, что во время дистанции мысли бывают разные и иногда он задает себе вопрос: зачем все это нужно? Но чувства, которые испытывает спортсмен после преодоления финишной черты, искупают все: и невероятное напряжение на дистанции, и постоянную работу над собой, упорные тренировки без которых этот вид спорта просто немыслим.
Однако, это не значит, что жизнь ограничена только тренировками и соревнованиями. Напортив, спорт – это возможность расширить горизонт, сделать жизнь интереснее, насыщеннее. Участвуя в соревнованиях, Андрей Викторович побывал в разных странах и городах. Самым удивительным местом земли считает Камчатку — место, где сохранилась первозданная природа, где ходят непуганые медведи и где, к тому же, «рай икры и рыбы».
Еще одна сторона спорта – возможность общаться с интересными и достойными людьми. Спортсмены — люди веселые, оптимистичные и дружелюбные. Спорт больших нагрузок делает человека уравновешенным, уверенным в себе. Они умеют дружить по-настоящему, хоть и живут порой в разных городах.
Но на первое место Андрей Викторович не задумываясь ставит семью: любимую жену и сына. Скрепляет семью, опять- таки, спорт. Сын Андрей предпочитает баскетбол, а вот жена Татьяна вместе с мужем катается на лыжах и велосипеде. Да и познакомились они на соревнованиях. Так что можно сказать, что благодаря спорту, и личная жизнь устроилась.
Спорт больших достижений не для всех, но занятия спортом необходимы каждому – таково мнение четырежды железного человека. Спорт – лучшее средство быть здоровым и веселым. А также счастливым. Да, именно так. Андрей Викторович засвидетельствовал, что разговоры про эндорфины — гормоны счастья, которые вырабатываются в организме во время физических нагрузок – чистая правда. Так что занимайтесь спортом, друзья, и будет вам счастье!
Ирина Вдовенко