Закрытие сезона 2016-2017 НХЛ
Пришло время подводить итоги года. Отборочный этап всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в сезоне 2016 -17 годов завершен. В минувшие выходные в ледовом дворце состоялось торжественное закрытие сезона ночной хоккейной лиги. Все любители мужского вида спорта собрались поздравить конаковских хоккеистов с удачным спортивным годом.
В этот вечер на ледовой арене спорткомплекса было жарко: скорее не от ледовых баталий, разгоревшихся в начале спортивного мероприятия, а больше от радужных эмоций людей, пришедших в ледовый дворец. Перед торжественной частью состоялся заключительный матч отборочного этапа всероссийского фестиваля среди любительских команд «Завидово» и «Орион». Игра началась с нескольких атак обеих команд. Казалось, что вот-вот и логическим завершением такого давления станет шайба в воротах соперника, но в первой же контратаке счёт открывается. Осады, упущение моментов, напряженные ледовые схватки. Поговорка о том, что не забиваешь ты — забивают тебе, верна на 100 %.
Схватки между двумя командами проходили жестко. И та, и другая любительские сборные пытались занять лидирующее место на ледовой арене. Тем не менее, игра закончилась со счетом: 3:8 в пользу команды «Орион» конаковского района.
После дружеских пожатий перешли к торжественной части. В этом сезоне Всероссийский Фестиваль НХЛ отметил уже 6 лет. И с каждым годом в Конаково хоккей все больше набирает обороты. Рост популярности к хоккею можно изначально связать с созданием по инициативе президента России, Владимира Путина, Ночной хоккейной лиги. Огромное количество соревнований и турниров по этому виду спорта лишний раз доказывает наличие огромного интереса к хоккею среди конаковцев. Свое отношение к подобным мероприятиям выразили и представители местной власти, присутствовавшие на церемонии закрытия сезона НХЛ. Глава администрации города Конаково, Олег Шаталов поблагодарил хоккеистов турнира за активное участие:
— Уважаемые участники турнира НХЛ, вот и закончился отборочный сезон. Я поздравляю победителей этого сезона, конаковскую команду «Русских медведей», которые поедут теперь отстаивать честь нашего города в Сочи. Также хочу поблагодарить всех спортсменов, кто участвовал в этих знаменательных матчах. Все команды смогли показать себя на высшем уровне, а мы в свою очередь получили заряд энергии от красивых игр. Я надеюсь, что данный турнир и дальше найдет свое развитие в нашем городе, а мы будем по-прежнему продолжать принимать в нем участие.
В Конаково региональным представителем НХЛ выступает Александр Мельников. По его словам, борьба в последнем сезоне была упорной и захватывающей, потому что за все время участия в НХЛ все команды набрались опыта, а готовиться к новому хоккейному сезону начали уже с сентября. Александр Мельников в своей вступительной речи не забыл поблагодарить за колоссальную поддержку администрацию города и Совет депутатов:
— Без их поддержки, без их помощи, нам было бы очень трудно провести на должном уровне этот спортивный фестиваль по хоккею. Поэтому выражаю огромную благодарность Администрации города, Совету депутатов и будем надеятся на поддержку с их стороны и в новом сезоне.
На торжественной церемонии закрытия были отмечены лучшие хоккеисты в этом сезоне НХЛ. Завершилось памятное мероприятие награждением спортсменов, дружескими объятиями между командами и вручением памятных подарков.
Ирина Сергеева