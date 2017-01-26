Юрий Красавин: «Я назвал свой роман «Письмена»
Юрий Красавин: «Я назвал свой роман «Письмена»
В далеком 1996 г. в региональном журнале «Дон» был опубликован роман «Письмена», принадлежавший перу замечательного русского писателя Юрия Красавина нашего земляка, прожившего долгие годы в нашем городе. Роман был сразу замечен и читающей публикой, и критиками, которые номинировали его на литературную премию «Национальный бестселлер». Позже, в 2000 г. «Письмена» вошли в 14-ти томное Полное собрание художественных произведений Юрия Красавина, вышедшее благодаря поддержке главы города В. Максимова.
Поклонники таланта Юрия Васильевича Красавина считают роман «Письмена» одной из лучших книг русской литературы ХХI века. Поэтому известие о том, что недавно роман издан отдельной книгой, было воспринято с радостью. Книга издана за счет средств семьи писателя. Весь тираж будет подарен библиотекам. Семья принципиально не хочет получать от этого выгоду.
Юрий Васильевич писал «Письмена» более десяти лет, но, несмотря на это, роман читается на одном дыхании. Но его не хочется «глотать» второпях, перескакивая страницы, хотя сюжет очень и очень занимательный. Его хочется читать медленно, наслаждаясь каждой строчкой, каждой фразой чудесного красавинского языка, погрузившись как можно глубже в дивный мир, созданный фантазией и талантом писателя.
Жанр романа определить трудно: в историческое по своей сути повествование врываются детективные, приключенческие события; боги, «драконты» и прочие фантастические существа из русского эпоса взаимодействуют с реальными людьми; картины бытовой народной жизни соседствуют с лирическими переживаниями. Есть, разумеется, и любовные истории, как счастливые, так и трагические.
«Я стремился к тому, чтобы нарисовать довольно обширную картину жизни русских людей в то далёкое время. Мне хотелось показать их трудолюбие, благородство, предприимчивость, храбрость, творческую одарённость – пишет Красавин в одном из своих писем,- «ПИСЬМЕНА» — это историческое повествование о том времени, когда Апостол Андрей Первозванный ходил на Русь. Мне не удалось вывести его в число главных героев, но он всё время присутствует на втором плане».
По свидетельству близких, одной из самых любимых чтений Юрия Васильевича были книги из серии » Памятники литературы Древней Руси». Часто он заглядывал в многотомный «Словарь русского языка Х1-ХУ11 веков», изданный в 1980-е гг. Институтом Русского языка Академии наук СССР.
«Я к тому времени начитался повествований древней русской литературы, был очарован многими словами, которые вставлял дерзновенно: пьяху и льяху, отцына и дедина, бортные знамёна и пашенный лес, вздирают деревню (в смысле: пашню), почерпоша, летовать…» — признавался Юрий Васильевич.
Но писатель, по его выражению «не ходил хожеными тропами» и не включал в свой текст ни древнеславянских песен, ни летописей, а если таковые встречаются в повествовании, то они придуманы им самим. Он пользовался «генетической памятью», чтобы представить мир, в котором жили наш предки, в том числе и его собственные – одним их самых привлекательных персонажей книги является дева Красава. Профессор истории Янин, член Российской Академии наук, руководивший раскопками в Новгороде, прочитал роман еще до публикации, и не сделал никаких поправок, сочтя все правильным.
«Письмена» повествуют о том, как на Руси начался по воле «мгленного» бога Люта началась череда страшных бедствий. В поисках спасения от «лютоморвых бесей», от которых умирают не только семьями, но и городами, люди покидают землю, в надежде убежать от страшной болезни. Идут поодиночке, идут парами, иногда целые селения снимаются с места, когда завидят, что кружит над их селением птица Нежить, вестница беды.
Иногда их пути сходятся, потом расходятся. Встречаются среди них благородные воины , встречаются и «лихоимцы».
Яр Вышатич, «муж видом суров, а сердце доброе», ведет тех, кто захотел с ним пойти в наши края, на берега озера Серегер,
где он когда- то жил. После долгих лет воинской службы и плена он хочет поселиться там для мирной жизни.
Как последняя надежда, идет по Руси весть о том, что появился муж «светообразен, достойный удивления великого». Он одолевает любые напасти какими-то словами. Его попробовали посадить в тюрьму, но он был освобожден самими охранники, потому что ни у кого не было сил сопротивляться его «проникновенным словесам», очищающим душу от скверны. Таким видит писатель путь Апостола Андрея, который по преданию дошел до наших земель, проповедуя христианство.
Книгу можно найти в библиотеках города. Того, кто решит прочитать это замечательное литературное произведение, ожидает немало приятных часов.
Ирина Вдовенко