Юное поколение выбирает чистоту. Центр внешкольной работы в краеведческом музее
Серьёзную, несмотря на каникулы, тему предложили воспитанникам второй смены летнего лагеря Центра внешкольной работы сотрудники Конаковского краеведческого музея. Встреча в музее была посвящена теме правильного экологического поведения, тому, что каждый лично может сделать для того, чтобы родной город, любимый бор и омывающие наш город реки были чище.
Бытовой мусор, в увеличении объема которого вносит лепту каждый житель планеты, давно стал проблемой мирового масштаба. Отходы, которые производит человек, являются, по мнению экологов, одной из самых вредных составляющих, а наибольшую опасность представляют отходы из пластика, особенно, если они попадают в водоёмы и места обитания животных.
Ребят очень огорчил факт, что наша Волга по многим показателям признана самой загрязнённой рекой страны. «Мне стало стыдно!» — признался Влад Кузнецов. Их также впечатлили сведения о том, что поедая пластиковый мусор и запутываясь в нем, погибают дикие и домашние животные. «Мне стал очень жалко их. Я никогда не буду разбрасывать мусор» — решила Анжелика Торопчина.
Впервые ребята узнали о том, что на переработку и обезвреживание некоторых видов мусора природе нужны порой несколько сотен лет. Порассуждав, они пришли к выводу, что выбрасывать пакеты от сока, бутылки от воды и прочий мусор можно только в контейнеры для мусора. А находясь в общественном месте, на стадионе, на городской площади, в бору, на берегу реки нужно следовать примеру японских болельщиков – «Сделай чище, чем было до тебя».
Решение этой проблемы должно быть многофункциональным, и одно из них – раздельный сбор мусора. В нашем городе, как и по всей стране должны появиться специальные контейнеры для сбора бумажных, пластиковых, стеклянных, пищевых отходов. Это позволит значительную долю отходов перерабатывать и использовать вторично. Это будет сохранять ресурсы и снизит нагрузку на природу. Ребята решили, что как только в нашем городе появятся такие раздельные контейнеры, они не будут жалеть времени на то, чтобы пользоваться ими по правилам.
Еще один шаг – отказ от использования пластиковых пакетов. Для похода в магазин можно пользоваться легкими сумками из холста, бумаги или искусственных тканей. Стоит отказаться и от пластиковых пакетов для мусора. Их вполне можно заменить бумажными или биоразлагаемыми. Мы должны пожертвовать долей своего комфорта, чтобы сохранить здоровую окружающую среду для себя и будущих поколений.
В конце мероприятия ребята нарисовали плакаты на тему защиты природы. В них они отразили свое понимание проблемы. Все плакаты правильно отражали проблему, были красочными и содержали призыв о бережном отношении к природе. Анна Францужан предложила и реальное дело: немедленно пойти и очистить от мусора пляж на берегу Волги – место, где отдыхают все. Лишь необходимость идти на обед и отсутствие мешков для сбора мусора удержало ребят от немедленных действий. Юное поколение выбрало чистоту!
Ирина Вдовенко