Храмовый комплекс села Завидово: удивительное рядом
Храмовый комплекс в селе Завидово – одна из жемчужин нашего Конаковского края. Испокон веков древнее село, стоявшее у тракта, посещалось многочисленными путешественниками. Были среди них и паломники – те, кто шел «по святым местам», коих на православной Руси было множество. 21 век прибавил к ним и тех, кто жаждет увидеть своими глазами красоту мира и творения рук человеческих. Расположение села в непосредственной близости к оживленной автотрассе Москва—Санкт-Петербург делает посещение незатруднительным и приятным. А погружение в его атмосферу приобщает к духовным скрепам нашего народа.
В храме подсчитали, что за 2016 год у них побывало более 5 тыс. человек. За восемь с половиной месяцев этого года насчитали 2245 паломников. 14 сентября к этой цифре прибавилось еще два десятка человек. Глава города Конаково Валерий Максимов, сотрудники администрации и депутаты городского Совета депутатов прибыли в храмовый комплекс по приглашению его настоятеля – протоиерея Валерия Дмитриевича Ильина.
Обширная экскурсия, которую провел священнослужитель отец Петр, охватила все объекты комплекса и началась с посещения самого древнего и самого величественного сооружения – храма Успения Пресвятой Богородицы. Успенский храм существует примерно с 1620 г. Несколькими десятилетиями ранее древнее село Завидово было отписано царем Иваном Грозным Московскому Архангельскому собору в качестве поминального вклада по невинно убиенному сыну.
В Успенском соборе сохранился древний иконостас. В нем находятся и наиболее почитаемые святыни. Рассказ отца Петра коснулся того, как проявляли себя чудотворные иконы Успенского храма. Образ Тихвинской Божьей Матери чудесным образом замироточил при большом скоплении народа, во время службы, обнаружив себя громким треском, вслед за которым на поверхности иконы проступила прозрачная жидкость – миро. В 1994 г. особая резолюция Патриарха Алексия II признала икону чудотворной. С тех пор к этой святыне обращается множество людей.
Икона Николая Угодника, попала в храм принесенная из Волоколамска в 1871 г. во время эпидемии холеры в Тверской области и спасла жителей села от этой страшной напасти. Почитаются также икона великомученика Пантелеймона Целителя, икона Смоленской Божьей Матери, впрочем, как и все образы древней обители, а также мощи святых угодников, что находятся здесь же.
Стоящую рядом с Успенским храмом Троицкую церковь выстроили в 1781 году. Об этом свидетельствуют чугунные плиты, покрывающие церковный пол. Троицкой церкви частично уцелели росписи XIX века, однако иконостас, а он пятиярусный, — новый, создан современными иконописцами. От первоначального иконостаса остались только три старинных иконы: святые Петр, Иаков и Симон. Их разместили по правой стене, и это образы нельзя не заметить – они отличаются более строгим стилем письма. Здесь же можно поклониться изображениям новомучеников Николая Дмитрова и Григория Раевского, служивших в этом храме и расстрелянных в 1937 г. Ныне они почитаются как святые Николай и Григорий Завидовские.
В Троицком соборе находятся также необычные для православного деревянные скульптуры. Одна из них – сидящий в темнице Христос, уже увенчанный терновым венцом – так Спаситель провел последнюю, самую мучительную ночь своей земной жизни.
Недавно здесь открылся исключительно интересный музей «Государева дорога». Тракт из Москвы в Тверь и Новгород проходил через эти места еще в 16-17 вв. Завидовский ям был четвертым по счету. Здесь отдыхали ямщики и путешественники, здесь перекладывали лошадей, оформляли подорожные. Появление северной столицы на карте страны изменило и жизнь в селе Завидово. Дорога, связывающая обе столицы, прошла через село. Вскоре вдоль нее начали сооружение Путевых дворцов для остановки Императора и его свиты.
Особую роль путевые резиденции играли в период коронационных торжеств. По традиции российские самодержцы начинали свой путь к престолу с коронации в Московском Кремле. Перед венчанием на царство они вместе с двором совершали пышное путешествие из Петербурга в Москву. Порой кортеж растягивался на 5 километров. В путевых дворцах императоры не только отдыхали с дороги, но и принимали местные депутации. Построили такой дворец и в Завидово.
В экспозиции музея воссоздан фрагмент чайной для путешественников, сервированной кознецовским фаянсом. Можно увидеть одежду ямщиков и путешественников, предметы, которыми они пользовались в дороге: прочные, но изящные несессеры для хранения необходимых вещей, чернильные приборы, можно в деталях рассмотреть все 16 предметов конской упряжи и т.д. Все эти предметы красноречиво передают аромат эпохи и тайны прошлых столетий.
Большой интерес высоких конаковских гостей вызвала экспозиция Музея истории храмового комплекса и села Завидово. Иконы, напрестольные кресты, древние богослужебные книги, облачения священнослужителей, венчальные венцы и дарохранительницы — все то, чем пользовались многие поколения священников и верующих. Важнейшей частью экспозиции являются исторические документы. Среди них есть документ, свидетельствующий о смелости жителей села, решивших отстоять перед советским правительством свое право на Веру и Храм.
Экспозиция обоих музеев на 80% состоит из личной коллекции протоиерея Валерия Дмитриевича Ильина. Настоятель с 12 лет был прихожанином этого храма и 56 лет последующей жизни связан с этим местом духовно и физически. На будущий год исполнится 40 лет как отец Валерий служит здесь священником. «Я никогда не стремился быть в другом месте»- признается настоятель.
В Завидовском комплексе всегда много гостей. Наибольший наплыв приходится, как правило, на масленую неделю: 700 детей гостили у них на прошлую Масленицу. В храмовой трапезной израсходовали два мешка муки: у водивших на свежем воздухе хороводы детей блины были в почете. Кроме того, дети собственноручно, под руководством мастериц, делали ангелочков, кукол-пеленашек, пробовали писать как сто лет назад на грифельных досках ит.д. И, конечно с удовольствием всходили на пятиярусную колокольню, с верхней площадки которой хорошо видно окрестности. Впечатление от захватывающего дух вида усиливает колокольный звон двенадцатитонной звонницы, самой большой в Тверской епархии
Приверженность современного человека к познанию новых мест заставляет его пускаться в дальние путешествия, наведываться на другие континенты. Но порой удивительное оказывается рядом. Такой вывод сделали и участники конаковской делегации. Они выразили благодарность отцу Валерию за приглашение и отцу Петру за прекрасную, подробную экскурсию. Храмовый комплекс в Завидово – жемчужина нашего края. Здесь можно отдохнуть, забыв о суете мира, и возвысить душу мыслями о вечном.
Ирина Вдовенко