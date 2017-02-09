Хор «Станица» и ансамбль «Гармония» выступили в Храме Христа Спасителя
В предыдущем, четвертом номере «КП» настоятель Ильинского храма села Селихово протоиерей Виктор Гуров рассказал об участии в Международных Рождественских образовательных чтениях, проходящих ежегодно в январе под почётным председательством Патриарха Московского и всея Руси. Форум в этом году отмечает свое 25-летие. В связи с этим в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя прошла секция «Стоявшие у истоков Чтений», посвященная памяти почивших архипастырей, пастырей и педагогов, ставших основателями и активными участниками Рождественских чтений в первые годы их существования. Одним из основателей был протоиерей Борис Ничипоров, священник Тверской Епархии, бывший долгие годы настоятелем Ильинского прихода села Селихово.
Отец Борис оставил о себе добрую память в сердцах тысяч людей г. Конаково и Конаковского района. Будучи священником, он радел о сохранении нравственного здоровья подрастающего поколения и хотел оградить их от пагубного влияния «улицы». Как мудрый педагог, смог выстроить систему воспитания, которая выполняла эту задачу. Так возник Детский юношеский центр «Новая Корчева», ставший ему нерукотворным памятником . Об отце Борисе Ничипорове рассказал его преемник, нынешний настоятель Ильинского храма и руководитель ДЮЦ «Новая Корчева» протоирей Виктор Павлович Гуров. И, конечно, рассказ отца Виктора сопровождался выступлением воспитанников ДЮЦ «Новая Корчева».
Кадетский казачий хор «Станица» (руководитель Лариса Вячеславовна Анисимова) исполнил песню, посвященную памяти отца Бориса. Ее написали вышневолоцкие авторы: поэтесса Ирина Бурчилина и композитор Татьяна Смирнова к первой годовщине смерти священника и педагога.
Учитель, наставник, духовный отец,
Ушедший от нас в бесконечность,
В памяти доброй наших сердец
Твой образ останется вечно.
В музыкальном произведении есть партия скрипки — печальная, проникновенная, щемящая, выражающая ту скорбь, что до сих пор испытывают знавшие отца Бориса. Ее исполнила педагог С. Ю. Шаповалова. Концертмейстером выступила Ирина Владимировна Полтавец (фортепиано). Станичники также исполнили романс А. Рубинштейна на стихи М. Лермонтова «Горные вершины».
Выступили также ансамбль «Гармония», в состав которого входит группа скрипачей (руководитель Светлана Юрьевна Шаповалова) и группа гитаристов (руководитель Светлана Геннадьевна Носкова). В ансамбле занимаются дети от 9 до 17 лет. Они сыграли «Арию» из Третьей сюиты ре мажор И.С. Баха и «Вальс» Г. Свиридова к драме А. Пушкина «Метель». Концертмейстером выступила Елена Леонидовна Банникова.
Педагоги и исполнители отметили, что для них приглашение принять участие в столь серьезном форуме, и выступить на одной из лучших сцен столицы было большой честью и большой радостью. Музыканты разучили новые произведения, много репетировали. Для педагогов и воспитанников хоровой школы ДЮЦ «Новая Корчева» это выступление имело особое значение, ведь хоровая школа в этом году также отмечает 25-летие со дня основания.
После выступления ребята посетили выставку детских работ «Красота Божьего мира», посмотрели иконы и изделия ручной работы, сделанные в русских монастырях. Несмотря на усталость, вызванную дальней дорогой, все остались довольны: получили бесценный опыт и незабываемые впечатления.
Педагогам довелось работать вместе с отцом Борисом, создавая Центр «Новая Корчева». Об этом времени они вспоминают с огромным удовольствием. Хотя поначалу задачи, которые отец Борис ставил перед педагогами, казалось невыполнимыми. В Центре царила особая атмосфера, какой не было ни в одном другом учреждении: педагоги не просто проводили уроки, они и вне занятий проводили много времени с детьми, часто ездили выступать с концертами, посещали монастыри и храмы.
Л. В. Анисимова вспоминает, что отец Борис хотел создать такой хор, чтобы он мог петь и в консерватории перед искушенной публикой и перед простыми людьми в самом отдаленном сельском клубе. Основное условие – брать в хор всех, у кого есть желание петь, не проводя отбора. Эти условия распространялись и на другие коллективы Центра. Педагоги недоумевали, но прошло время, и жизнь показала не только выполнимость такой задачи, но и ее правильность. В хор стали приходить мальчики самого разного уровня подготовки, из разных социальных слоев, порой из неблагополучных семей. Терпение, упорство и профессионализм педагогов, привлеченных к работе с детьми, совершили чудо.
И сейчас коллективы ДЮЦ «Новая Корчева» и воспитанники творческих мастерских с успехом принимают участие в различных духовных и культурных форумах, становятся Лауреатами и победителями конкурсов разного уровня, в том числе и международных, с честью представляя свой Центр, свой город, свою страну, радуют своим мастерством зрителей и слушателей. Но главное – растут людьми с твердыми нравственными ориентирами. А это и есть то, чего хотел Отец Борис Ничипоров, к чему стремятся педагоги и нынешний руководитель ДЮЦ «Новая Корчева» протоиерей Виктор Павлович Гуров.
В летопись Родины, в книгу судеб
Он ярко вписал страницы,
Чтоб русский народ Святым духом окреп
И Россия смогла возродиться!
Ирина Вдовенко