Взращивать добрые семена в детских душах
Как воспитать культурного человека? Человека, который будет вежлив и внимателен к окружающим, не будет разорять клумбы и птичьи гнезда, разрисовывать подъезды и обижать слабых ?
Наталья Васильевна Махновская, художественный руководитель ХШМиЮ г. Конаково считает, что один их путей достижения этой цели – повышение общего культурного уровня людей. Этим занимаются все воспитательные и образовательные учреждения. Каждый своими средствами. Хоровая школа делает это посредством музыки. Ведь занятия музыкой дают не только знание нотной грамоты, но и развивают интеллект и возвышают духовно.
Именно этой цели посвящен уникальный проект Н.В. Махновской «Сводный хор «Росинка+». Он реализовывается третий год среди воспитанников старших групп детских садов города. Более 1000 детей прошли через него за два прошедших года.
В рамках проекта раз в месяц дети приходят на спектакль в Дом музыки (ДК ОАО Энергостальконструкция) или в концертный зал ХШМиЮ «Семь нот» (ул. Энергетиков 13 А), где педагоги хоровой школы разыгрывают веселые и одновременно познавательные спектакли, позволяющие детям быстро усвоить нотную грамоту. Уже на третьем таком занятии-спектакле дети начинают петь по нотам. И делают это с большим увлечением. К концу учебного года, в апреле, они достигают такого мастерства, что могут с полным правом называться сводным хором «Росинка+» и выступают с отчетным концертом на сцене.
Важной, может быть, даже самой важной частью спектакля становится время перед ним, когда радушная хозяйка зала, встречая гостей, беседует с ними, и ненавязчиво, но верно приводит детей к мысли, что все они – люди культурные, воспитанные, вежливые, а значит не будут портить красоту, обижать других, мешать во время спектакля актерам и зрителям. Что культурными, воспитанными и вежливыми они будут и после того, как покинут зал и окажутся на улице, дома, в гостях. Дети преображаются уже во время этой беседы и стараются соответствовать этим понятиям.
Наталья Васильевна считает, что изучение азбуки и нотной грамоты должно происходить одновременно. Так дети получат базовые для каждого образованного человека знания и вырастут людьми с высокой общей культурой. Она мечтает о том времени, когда таких детей станет больше, и они станут определять культурный уровень населения нашего города и его социальный климат. Это будет совсем другое общество, ведь музыка и совместное творчество способны творить чудеса.
Хоровое пение, как объясняет музыкант, учит детей слышать друг друга, и, творя свою партию, становиться частью общего дела. А это определяет сознание человека и его поведение в обществе. «Мы хотим привить детям такое поведение, при котором было бы комфортно жить всем» — говорит педагог. Не считая свою деятельность единственно правильным путем, но лишь одним из возможных, Наталья Васильевна и ее единомышленники делают дело, в которое верят, и вносят свою лепту в лучшее будущее.
Автор проекта благодарна за понимание и сотрудничество руководителям детских учреждений, воспитателям, которые приводят детей на спектакли. А те, в свою очередь, благодарят Наталью Васильевну и всех педагогов, участвующих в проекте. Ведь польза от проекта несомненна: ребята и в самом деле преображаются. Дети же пока рассуждать на эту тему не могут, им просто нравиться на занятиях, потому что это весело и интересно.
Лишь одна проблема существует в реализации этого проекта: каждый спектакль — это новые костюмы, новые декорации и новый реквизит. Сложно создавать интересные представления только на вдохновении. Нужна и материальная база. Все были бы благодарны, если появилась спонсорская помощь.
Ирина Вдовенко