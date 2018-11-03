ВСКРЫТИЕ КАПСУЛЫ ВРЕМЕНИ НА КОНАКОВСКОЙ ГРЭС
Полстолетия назад строители Конаковской ГРЭС написали послание будущему поколению и, заложив в капсулу, замуровали в стене энергоблока № 6. В 1968 г. закладку капсулы осуществил Вилли Андреевич Тидо, бывший в то пору секретарём комсомольской организации Управления строительства Конаковской ГРЭС.
25 октября 2018 года на Конаковской ГРЭС состоялась торжественная церемония вскрытия «капсулы времени». Из стены её достал тот, кто её закладывал — Вилли Андреевич Тидо, ныне ветеран энергетики. Событие в режиме реального времени транслировалось в конферец-зал станции, где собрались ветераны и сотрудники ГРЭС, а также почетные гости, среди которых были председатель Совета депутатов города Конаково Дмитрий Абрамов, заместитель председателя Совета депутатов города Конаково Андрей Семенов, заместитель главы администрации города Конаково Лариса Владимирова, и.о главы администрации Конаковского района Наталья Василенко, заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина.
Голоса легендарного поколения строителей ГРЭС озвучил директор Конаковской ГРЭС Илья Борисович Новожилов. В послании говорилось о том, какими они представляли себе будущее нашей страны и её жителей: «Дорогие наши потомки! Вам придется жить в более счастливые времена, когда забудется слово «война», а жизнь станет прекрасной песней. Мы уверены, вы будете достойными преемниками эстафеты поколений. Она будет пронесена с вами с честью».
Увы, не все мечты сбылись, и до мира во всем мире еще далеко. В остальном же первые конаковские энергетики правы: преемники достойно продолжили их дело. Конаковская ГРЭС за период своего существования была и сейчас является самым передовым предприятием региона. Ныне она входит в систему ПАО Энел Россия и снабжает электроэнергией предприятия и население региона.
«Есть ценности, которые, несмотря на время, остаются неизменны. Строительство Конаковской ГРЭС объединило сотни юношей и девушек со всей страны. Их руками творилась история. И сегодня нам представилась прекрасная возможность к ней прикоснуться»,- сказал в своем приветствии директор Конаковской ГРЭС Илья Новожилов.
Традицию было решено продолжить, и на том же месте была заложена новая капсула, дата вскрытия которой запланирована на 2068 год. Символическая эстафета следующему поколению содержит листки с посланиями и пожеланиями, а также видеосюжет, в котором сотрудники электростанции зачитывают свои пожелания потомкам.
Ирина Вдовенко