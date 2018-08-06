Волонтерский поисково-спасательный отряд «Сова»: дело выбрало нас
Обычная прогулка по знакомому лесу, поход за грибами и ягодами по изученным, казалось бы, вдоль и поперёк местам, могут окончиться потерей ориентации на местности. Поиском людей, потерявшихся на территории Тверской области вот уже 7 лет занимается волонтёрский поисково-спасательный отряд «Сова». Год назад у отряда появилось группа в Конаковском районе.
«Не мы выбрали это дело – это дело выбрало нас» — так говорят волонтёры-поисковики Екатерина Вострикова и Елизавета Бородина. Для них все началось в тот день, когда они вышли на поиск пропавшей односельчанки. Увы, тот случай обернулся трагедией. Потрясение, которое они испытали в тот момент, привело к решению создать свою группу спасения в Конаковском районе. Не помышлявшие дотоле о такой доле девушки, надели синие футболки с эмблемой Тверского волонтерского поисково-спасательного отряда «Сова». Позже к ним присоединились еще 13 человек из Конаково и Конаковского района. За год они спасли несколько десятков жизней.
Некоторые люди считают их не вполне нормальными. Срываться в любое время суток по звонку или СМС-сообщению и бродить по лесам, увязая в болотах, мокнуть под дождем и плавиться под палящим солнцем ради спасения незнакомого человека. Все это бесплатно, в свободное от работы время и частенько за свой счёт. Но если бы они знали, как плачут и какими словами благодарят их спасённые люди! Если бы они знали, какой радостью переполняются их собственные сердца, когда после долгих поисков из лесной чащи раздается ответ. Хотя отвечают, конечно, не всегда. Порой люди напуганы и ведут себя неадекватно, ведь они не предполагают, что кто-то озаботился их поисками. Еще чаще они обессилены от жажды, голода и бессонных ночей.
Порой случаются и более сложные ситуации, такие, как встречи с истинными хозяевами лесов: с кабанами, лосями, оленями, рысями. Нужно иметь железное самообладание, чтобы оставаться спокойными при виде свежих медвежьих следов или горящих в сумерках глаз. Однажды им пришлось включить все, что производит шум, а также самим кричать и петь, чтобы отогнать зарычавшую в кустах рысь. Случилось это буквально в 20 метрах от ночлега найденных людей. Рысь, кстати, оказалась не из робкого десятка и сопровождала людей 2,5 км до самой машины. Все это время они видели то справа, то слева её светящиеся в темноте глаза.
Первый ночной поиск, признаются Елизавета и Екатерина, был по-настоящему страшным. Каждый шаг был преодолением себя. Но искали молодую женщину с грудным младенцем и мысли о том, что они чувствуют, находясь в тёмном, незнакомом лесу, придавали сил и смелости. Для спасателей риск не так велик: новички всегда под присмотром опытных, а группы состоят минимум из 4-5 человек.
Техническое оснащение группы частично взяла на себя Тверская организация, чем-то помогают спонсоры — компания Норд Авто, но в основном Конаковский отряд сам себя обеспечивает. Это компасы и навигаторы, экипировка, репелленты от клещей и комаров, а также транспортные расходы, весьма немаленькие. Ведь водителей, готовых помочь группе добраться в нужный район и забрать, когда поиск закончится, всего один – конаковец Никита Боров. Есть еще один спонсор — компания Тверь Сигма, которая помогает с СМС- оповещениями членов отряда «Сова».
При необходимости помогает Тверь, предоставляя квадракоптеры, подключая вертолётный поисково-спасательный отряд «Ангел». Сотрудничает «Сова» и с полицией, пожарными, МЧС. Все отлажено до автоматизма, чтобы не терять драгоценных часов на раскачку. Ведь первые сутки – двое важнее всего, если не успеть, то может случиться трагедия.
Поэтому и работают волонтёры напряженно и иногда выезжают на поиски ежедневно. Рекорд группы – 17 поисков в день. Людей в группе катастрофически не хватает: 15 человек на весь Конаковский район – капля в море. Было бы здорово, если бы группа стала больше, если бы появились волонтеры-поисковики, водители с транспортом. Еще нужны люди для распространения ориентировок в Интернете. Это очень важно. Зачастую именно через сеть приходит информация, позволяющая определить круг поиска и его направление. 10-15 минут требуется, чтобы распространить данные о человеке по группам в Интернете, но это реально спасают жизни людям.
Исходя из реального опыта, Елизавета и Екатерина дают советы тем, кто отправляется в лес: помнить, что лес постоянно меняется и не полагаться на свою память, углубляясь на значительные расстояния; одевать в лес не камуфляжную форму, а что-то яркое, чтобы издали было видно; брать с собой полностью заряженный телефон и отключать интернет, чтобы батарейка работала дольше; брать бутылку с водой и спички, либо зажигалку, чтобы при необходимости разжечь костер и подать сигнал «Ангелам» — спасателям на вертолётах. Эти советы сейчас актуальны, ведь начался грибной сезон, а летом значительную часть потерявшихся составляют именно грибники.
Зимой поиски объявляются преимущественно в городах. Как правило, это пожилые люди, забывшие дорогу домой, подростки, поссорившиеся с родителями и «загулявшая» молодёжь. Городские поиски также имеют отлаженный алгоритм: обращение в полицию, опрос друзей, обзвон больниц, распространение ориентировок в Интернете и т.д.
Зимой и летом 24 часа в сутки готовы ринуться на помощь члены волонтёрского поисково-спасательного отряда «Сова», в котором, кстати, большая часть – женщины. И если кому-то покажется, что невозможно совмещать подобную деятельность с работой, семьей и детьми, то можно привести в пример продавца Екатерину Вострикову, жену, мать 10-летнего сына, в семье которой с пониманием относятся к её отлучкам. А также менеджера компании «Макдоналдс» в Мокшино Елизавету Бородину, жену, мать 15-летнего юноши, также «заразившегося» поисковой работой. Есть и другие члены команды, например, конаковцы Елена Вшивятова, Екатерина Ягупова и уже упоминавшийся Никита Боров. Их объединяет благородство душ и неравнодушие к чужой беде. Мы постараемся, чтобы они стали героями наших следующих публикаций. Вне всякого сомнения, эти люди интересные собеседники и с ценностными ориентирами у них все в порядке.
Ирина Вдовенко