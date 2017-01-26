Viva, “Мечта»!
Образцовый ансамбль эстрадного танца «Мечта» работает в жанре эстрадного танца. Он известен нам как коллектив, исполняющий разножанровые, разнохарактерные танцевальные композиции. Вот уже 15 лет танцовщицы радуют нас своим искусством. Создатель и бессменный руководитель коллектива – талантливый балетмейстер Ирина Андреевна Коробова.
Хорошая хореографическая подготовка, умение создавать на сцене выразительные образы, особая культура движений, присущая ее воспитанникам, позволяет им с успехом выступать на городских, областных, всероссийских и международных конкурсах, получая дипломы лауреатов.
С 15 по 18 января ансамбль «Мечта» принял участие в ХХII Международном конкурсе-фестивале музыкально — художественного творчества «В гостях у сказки». Он проходил в самом сказочном месте России – городе Великий Устюг, где находится официальная резиденция Деда Мороза.
Ансамбль участвовал в двух номинациях фестивальной программы. В номинации «эстрадный танец» девочки показали композиции «Вива, радио» и «Танец под дождем». В номинации «народный танец» — танцы «Ах, вы, девицы!» и «На птичьем дворе». Последнюю композицию подготовили специально для конкурса и исполняли на сцене впервые. Веселые персонажи сельского двора – квочка и 24 ее цыплёнка разного возраста от желтеньких, пуховых малюток до уже оперившихся подростков понравились и зрителям и жюри. Исполняя его, девочки сами испытывают удовольствие, устраивая веселые потасовки, водя хороводы. Отдельное удовольствие – восхитительные костюмы, сшитые модельером и костюмером ансамбля М.В. Дмитриевой.
Выступления на конкурсе, по словам «мечтательниц» отличаются от выступлений на сцене родного ГДК им. Воровского. Домашний зритель, хоть и взыскательный, не ставит оценок и не скупиться на аплодисменты. На конкурсе же ответственность возрастает многократно, ведь выступают юные леди от имени родного города. Поэтому и волнений на конкурсе гораздо больше, но все стараются собраться и показать все по максимуму.
Однако, побеждать приятно! Это окрыляет и окупает все трудности репетиционного процесса. Дипломы лауреатов I-й степени, которые им вручили в Великом Устюге на большой сцене в присутствии большого числа зрителей стали достойной наградой. А к ним приятным бонусом они получили и наше восхищение их талантами!
Однако, фестивальная программа не ограничивалась только выступлениями и мастер-классами. Организаторы постарались показать свой город во всей красе. Участники познакомились с древней архитектурой города, сохранившего свой самобытный облик. И, конечно, посетили загородную Вотчину Деда Мороза, прошлись по всем 12-ти комнатам, и в одной из них встретили его самого. Дедушка был приветлив, с удовольствием пообщался с ними и даже позволил Злате Емельяновой подергать свою бороду! Борода, как утверждает, теперь Злата, НАСТОЯЩАЯ! Теперь танцовщицы ансамбля «Мечта» точно знают: Дед Мороз существует на самом деле! И эту веру уже ничто не сможет поколебать.
Еще удалось побывать на Почте Деда Мороза и в его городской резиденции, где они увидели костюмы Деда Мороза и Снегурочки, его валенки и даже все это примерили. Особенно запомнилась прогулка на санях, запряженных настоящими северными оленями и катание с высоченной 30-метровой ледяной горы. Девочкам также удалось попробовать то, чего нельзя сделать ни в одном другом месте мира – плести на настоящих коклюшках вологодское кружево (г. Великий Устюг находится в Вологодской области).
Довольны остались и сопровождавшие детей родители. Они считают такие поездки необходимыми, ведь дети расширяют свой кругозор, познают новое, общаются со сверстниками их других городов. Еще девочки получили заряд позитива, хорошего настроения и желания совершенствовать свое мастерство. Поэтому уже через несколько дней они снова поспешили на встречу с любимым хореографом Ириной Андреевной Коробовой в свой уютный репетиционный зал, который благодаря поддержке главы города В.В. Максимова и Совету депутатов г. Конаково оборудован всем необходимым. Творческий взлет, последовавший вслед за этим – лучшее доказательство, что очень важно поддерживать одаренных детей. Далеко не все дети станут профессиональными танцорами, но крылья, которые вырастают у них за спиной, обязательно помогут им жить «в полете».
Ирина Вдовенко