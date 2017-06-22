Вертолетная кругосветка завершена
13 июня на конаковском аэродроме торжественно встретили вертолет Bell 407, совершивший кругосветное путешествие. Экипаж в составе россиян Максима и Натальи Сотниковых, Михаила Мовшина и гражданина Польши Марчина Шимборски вернулся к месту старта.
Полету предшествовала серьезная двухгодичная подготовка. По словам руководителя полета М. Сотникова, полет прошел в штатном режиме. Но это отнюдь не означает, что он был легким. За 58 дней пилоты преодолели расстояние более чем в 38 тыс. км., перелетели границы 13 государств. Ими поставлен мировой рекорд: расстояние от Пскова до Варшавы в 815 км. они преодолели со средней скоростью 227, 9 км/час. В числе важнейших составляющих удачного полета пилоты называют слаженную работу команды, сопровождавшей их полет на земле.
Наиболее сложным оказался участок полета над Аляской. Погода заставила их задержаться здесь на несколько дней. Путешественники решили не рисковать и не создавать проблем наземным службам, поэтому полет продлился на несколько суток дольше запланированного. Но благодаря этому путешественники познакомились со столицей русской Америки и даже два часа мыли золото на прииске в Клондайке.
Это было время удивительных открытий – так охарактеризовали полет путешественники. Льды Гренландии, айсберги на просторах Атлантики, величественные красные глыбы американского Гранд-Каньона прекрасны. Но самое удивительное открытие было совершено над просторами России: наша страна на 2\3 покрыта горами.
Кроме гор не территории России существуют и другие природные преграды. И в условиях нашей страны вертолеты – насущная необходимость. Между тем, вертолетные школы массово закрываются по всей стране. Летчики выразили свою печаль по этому поводу. И это тем более печально, поскольку во всем мире вертолетных школ становится все больше.
Экипаж кругосветки показал большие возможности малой авиации. И это, возможно, главный итог путешествия.
Ирина Вдовенко