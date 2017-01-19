Веков связующая нить: В нашем городе впервые широко отметили «Святочные гулянья»
В последнее время в культурной жизни нашей страны произошли изменения, вызвавшие широкий интерес к отечественной истории, национальной культуре, утраченным традициям, истокам духовной культуры, фольклору, народным ремеслам. По народным традициям период от Рождества и до Крещения у православных называется Святками. В нашем городе этот праздник решили отметить народными гуляньями. По инициативе муниципалитета в городе Конаково возрождаются старинные русские народные традиции. В прошлом году в центре города был открыт памятник святым благоверным Петру и Февронии Муромским. Это событие состоялось в рамках реализации Общенациональной программы «В кругу семьи», при поддержке главы города Конаково В.В. Максимова, Совета депутатов и администрации г. Конаково, а также семьи предпринимателей и меценатов Шеляпиных.
Событие это стало знаковым для всех, кто чтит покровителей христианского супружества и русские традиции. Именно в русских традициях и был учрежден новый городской праздник «Святочные гулянья», прошедший с размахом в минувшую субботу на центральной площади Конаково. Наш город – первый и единственный муниципалитет в Тверской области, где жители вместе отметили Рождественские праздники. Впрочем, конаковцев уже трудно удивить – за прошедшие несколько лет у нас появились и малышковые войска и праздник последнего звонка, а теперь и Святочные гулянья.
Рождество — праздник в честь рождения Иисуса Христа в Вифлееме, и сцена на площади была красиво оформлена в виде пещеры, в которой он родился. Артисты ГДК им. Воровского показали чудесную рождественскую историю о событиях Рождества. Здесь были и пастухи, и волхвы, и другие персонажи этой волшебного действия.
С приветственным словом ко всем собравшимся обратился настоятель церкви «Сорока мучеников Севастийских» протоиерей Олег Александрович Шерышев:
— Господь стучится в наши души. Как говорится в Евангелие, «Се, стою у двери, и стучу: если кто услышит голос Мой, и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною». То есть блаженное состояние души будет, если примем Христа в своё сердце. Господь не ждёт от нас дорогих даров, только веру, надежду и любовь. Мы должны отринуть себялюбие, гордыню и другие пороки, которые властвуют в этом мире, и приобщиться к Богу. Дай Бог вам всем милости, крепости, решимости принять Христа и жить по Божеским заветам, в служении ближнему своему, в любви и согласии.
В рождественские дни на Руси было принято колядовать. Дети и молодёжь, наряжаясь, пели песни-колядки. В них жителям домов желали добра, достатка, здоровья. А гостеприимные хозяева взамен одаривали ряженых сладостями и звонкими монетами. Считалось, что чем больше колядующих посетит дом, тем больше радости у хозяев будет в этом году. А чтобы больше радости и благополучия было у всех конаковцев, а город процветал, на центральной площади весело пели, плясали и конечно, колядовали. А какой городской праздник без творческих коллективов и солистов ГДК им. Воровского? Именно они и задавали тон в общем веселье, вовлекая всех присутствующих в общий хоровод!
Самое приятное, что активное участие в празднике приняли дети. Они впитывали в себя всё, что происходило в этот день на сцене и на площади. Учащиеся средней школы №3 не только выучили и исполнили колядки со сцены, но и приготовили наряды к празднику. За лучшие колядки были приготовлены подарки — сладости и сувениры. Наверно, в следующем году желающих поучаствовать в празднике и исполнить колядки будет больше. И не только, чтобы получить призы, а также показать свои таланты. Ведь у нас в городе много талантливых людей, которым нужна только инициатива, чтобы раскрыться.
В этот день на площади были народные мастера со своими изделиями ручной работы: куклами-оберегами, картинами из бисера, вышивками. Всю эту красоту можно было потрогать, купить, получить совет от мастеров.
Зрителей своими зажигательными номерами радовали творческие коллективы и солисты ГДК им.Воровского: ансамбль народной песни «Злат венец», квартет «Русская мозаика» (руководитель Светлана Панкова), народный ансамбль русской народной и казачьей песни «Русь» (хормейстер Евгений Дадаев), солист ГДК Юрий Новиков. Аниматоры в нарядах скоморохов разучивали с детьми различные народные игры. Первый праздник «Святочные гулянья — 2017» прошёл весело и дружно, показав, что народные традиции возрождать можно и нужно. Чтобы эту нишу не заполнили чуждой и враждебной нам идеологией, нужно вспоминать свои исконно русские традиции. Ведь у нас было много своих прекрасных праздников, которые было принято отмечать всем вместе.
Людмила Кикало