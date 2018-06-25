Василий Грачёв. Судьба, достойная Памяти
В Великую Отечественную войну с территории Конаковского района было призвано 17 тысяч 268 человек. Около 7 тысяч остались на полях сражений. В прошлом номере нашей газеты мы рассказали о Тихвинской оборонительной операции, в которой погиб смертью храбрых уроженец Конаково Грачёв Василий Романович.
Эта информация стала известна благодаря деятельности Маловишерской поисковой группы «Память» и её руководителя И.Н. Никитина. Звеном между поисковиками выступила Наталья Комарова, энтузиастка поискового движения из Конаковского района. Благодаря её стараниям и предпринятому расследованию подробности о судьбе В.Р. Грачёва узнали родственники. Особенно обрадовалась этому дочь погибшего, Людмила Васильевна Томская, в девичестве Грачёва. Её рассказ добавил новые штрихи к портрету героического фронтовика-конаковца.
Василий Романович родился в 1912 г. в многодетной семье и был седьмым, последним и самым любимым ребёнком в семье. Он проявлял старания в учебе и, получив хорошее образование, работал на фаянсовом заводе начальником коммунального отдела и возглавлял заводской комитет.
У видного парня уже была невеста, когда он, проводя политучёбу в первом отделении связи в Конаково, встретил красавицу — телефонистку. Тихая девушка со скромным русским именем Анна стала его судьбой. Они поженились и через год, в 1939 г. у них родилась дочь Люда. Василий Романович очень любил её и часто гулял, держа её на руках. Увы, счастье окончилось, когда его забрали на финскую войну. Но тогда судьба пожалела молодых.
В 1941-м его призвали одним из первых. Но в тот момент он был кандидатом в члены КПСС и попросил перед отправкой принять его в партию. В военкомате пошли навстречу, правда для этого решили задержать его отправку на несколько дней. Возможно, именно это роковым образом изменило его судьбу: те, кто ушёл без задержки, почти все вернулись с войны.
На призывном пункте он не мог наглядеться на свою малышку и с трудом выпустил её из рук. Через несколько недель он в составе 944-го саперного полка 259-й стрелковой дивизии оказался в самом пекле боевых действий. Во время Тихвинской опрерации дивизию бросили в Новгородскую область. Он погиб 13 ноября 1941 г. у деревни Пустая Вишерка.
Семья узнала об этом много позже из письма его фронтового товарища. Но задолго до этого, еще в середине декабря 1941 –го случилось странное событие. Глубокой ночью в окно их дома на Лиговке кто-то постучал. Анна Николаевна метнулась к окну, но вдруг в тишине раздался скорбный голос свекрови: «Не открывай, Аннушка. Там никого нет. Это Вася приходил. Его убило». Наутро они оглядели двор и палисадник: снег лежал нетронутый…
Зиму 1941-го благодаря бабушке Пелагее, матери Василия Романовича, пережили. Она, уже семидесятилентняя, держала огород и небольшое хозяйство: кур, козу. Анна Николаевна была военнообязанной и круглые сутки была на работе, в отделении связи. Ждала мужа… пока не получила письмо с подробностями его гибели. Его ранило и товарищи на плащ-палатке потащили его волоком под пулями в медсанбат, но поблизости разорвался снаряд и один из осколков нанес смертельное ранение.
Анна Николаевна больше не вышла замуж и продолжала жить со свекровью, хотя после войны у бабушки Пелагеи развилась открытая форма туберкулеза. По этой причине всю жизнь держали козу, чтобы дочь Людочка была покрепче здоровьем. Туберкулёз и впрямь миловал, но богатырским здоровьем Людмила в детстве не отличалась. Зато училась блестяще и в 5 классе даже поехала в «Артек». Окончив школу, она долго не могла определиться с профессией, и, в конце концов, сделала случайный выбор, пойдя учиться в Калининский индустриальный техникум. Профессия не слишком её увлекла, но по натуре старательная, она освоила все в совершенстве и стала мастером на подстанции. Зато судьбу свою встретила благодаря специальности: проходя практику на вагоностроительном заводе в Твери, познакомилась с будущим супругом.
Некоторое время они работали в Рязани, там родилась дочку. Сын Вадим родился уже в Конаково. Сейчас у Людмилы Васильевны уже пятеро внуков. Но она мечтает о шестом, чтобы назвать его в честь своего отца Василием. Свою любовь и уважение к погибшему отцу она передала детям и внукам. Старые фото с любовью собраны ими в семейном альбоме. Степенные лица предков, их достойные судьбы – пример для подражания.
Ирина Вдовенко