В объективе — Агропромкомплектация
Передвижная фотовыставка «В объективе — АПК» организованная Группой компаний «АгроПромкомплектация» и совершающая турне по стране, прибыла в Конаково. В ближайшие две недели выставка будет открыта для посещений в Конаковском краеведческом музее.
Фотопроект создан с целью популяризации достижений российского аграрного сектора и приурочен к предстоящему тридцатилетнему юбилею АПК. Фотографии показывают современные высокотехнологичные производственные линии, достойные условия труда рабочих, демонстрируют пути реализации программы производства высококачественной натуральной продукции «от поля до прилавка».
Фотоматериалы дополняет 12-ти минутный фильм, в котором о работе агрохолдинга и различных его подразделений рассказывают генеральный директор ГК «АгроПромкомплектация» Сергей Новиков, генеральный директор ПО «Дмитрогорское» Денис Дородных, директор филиала «АгроПромкомплектация – Комби» АО «Дмитрова Гора» Сергей Худяков и др.
«С большим удовольствием мы разместили передвижную фотовыставку в нашем музее, чтобы познакомить горожан с деятельностью агрохолдинга «АгроПромкомплектации», — говорит директор музея Елена Воронина. – В течение нескольких недель мы планируем показать выставку и фильм, подготовленный Группой компаний, школьникам Конаково – тем, кто в данный момент озабочен выбором будущей профессии. Возможно, ознакомившись с достижениями наших сельхозпроизводителей, кто-то из ребят захочет работать в этой преуспевающей компании».
Научный сотрудник Конаковского краеведческого музея Ирина Вдовенко