Успех приходит к тем, кто умеет и любит работать
«КП» продолжает публикацию материалов о сотрудниках самого большого в нашем городе предприятия – Конаковской ГРЭС, входящей в энергетическую компанию ENEL-Россия. В этой статье мы расскажем о начальнике Лаборатории промышленной санитарии — Ирине Николаевне Папиновой.
С первых лет существования ГРЭС работать здесь было престижно. Интересная и ответственная работа привлекала сюда образованных и умных людей. Ирина Николаевна признается, что мечтала работать именно на ГРЭС, как и многие в нашем городе. Поэтому после школы окончила Конаковский энергетический техникум по специальности «Технология воды, топлива и смазочных материалов». Трудовую биографию начала в Мосэнергострое (тогда эта организация называлась УС ГРЭС). На дворе были лихие 1990… все стремились завести свой бизнес, иметь капитал. Это казалось единственной возможностью жить достойно. Однако, Ирина Николаевна всегда считала лучшим капиталом хорошее образование. Поэтому сразу после окончания КЭК поступила заочно в Московский Государственный открытый университет по специальности «Xимическая технология неорганических веществ». Новым местом работы будущего химика стала Гидрохимическая лаборатория в Управлении по эксплуатации Иваньковского водохранилища. В скромной должности лаборанта проработала недолго. Продвижению по службе способствовало отношение к делу: Ирина Николаевна не ограничивалась положенными по должностной инструкции обязанностями, а стремилась научиться абсолютно всему по максимуму. Прекрасные специалисты, работавшие в лаборатории, заведующая Елизавета Владимировна Лобанова, инженер Лариса Ивановна Хрусталева, приветствовали такое отношение к делу и охотно делились знаниями и опытом. Работы было много: отбор проб и выполнение измерений, динамика и мониторинг экологического состояния водохранилища и т.д. Ирина Николаевне особенно нравилось, что их работа приносит практические результаты.
7 лет работы не прошли даром. Репутация прекрасного специалиста и высшее образование способствовали исполнению давней мечты: Ирину Николаевну пригласили работать на ГРЭС. Веселовский Владимир Андреевич, прислушавшись к рекомендациям Е.В. Лобановой, предложил ей перейти в лабораторию, которую он возглавлял — Лабораторию промышленной санитарии. Это был 2007 год.
Аккредитованная лаборатория занималась выполнением производственного контроля за соблюдением санитарныx правил и выполнением санитарно-противоэпидемическиx мероприятий, а именно: контроль качества природныx, сточныx и питьевых вод; определением качества воздуха в цехах и помещениях ГРЭС, наличие в нем таких вредных веществ как диоксид азота, диоксид серы, углеводородов, аэрозолей щелочей, аэрозолей серной кислоты, пыли и т.д. В их обязанности также входил мониторинг санитарно-защитной зоны станции, наличие в ней вредных веществ. А также измерение вредных факторов на рабочих местах: шума, вибрации, освещенности, микроклимата, электромагнитных полей, аэроионного состава воздуха.
В 2010 г. руководство ENEL Россия решило, что важно определять наличие волокон асбеста в воздухе производственных помещений. Асбест присутствует во многих строительных материалах, в частности в теплоизоляционных материалах. Опасность для здоровья представляет асбестовая пыль, попадающая в организм человека при дыхании, вызывая опасное заболевание — асбестоз. Этому направлению придавали большое значение, поэтому была развернута грандиозная программа по инвентаризации асбестосодержащих материалов. С этой целью было решено приобрести специальное оборудование.
Для работы на нем требовались специалисты. Ирина Николаевна и Людмила Кононова отправились в Италию для обучения. Прослушав теорию и пройдя практическое обучение в г. Монтеварки и г. Флоренция они вернулись домой с необходимыми знаниями. Но самого оборудования пришлось ждать почти три года. Наконец, в 2013 г. электронный сканирующий микроскоп с энергодисперсионным рентгеновским детектором был установлен. Это оборудование определяло химический состав любых твердых веществ.
Началась интереснейшая научно-исследовательская работа. Лаборатория стала одной из первых в стране, где имелось подобное оборудование. Не было методики измерений, не было регламентирующих документов. Всем этим пришлось заниматься небольшому коллективу санитарно промышленной лаборатории ГРЭС. Но они справились. Разработкой и аттестацией методики занимались начальник лаборатории Веселовский Владимир Андреевич, инженер Ирина Николаевна Папинова и м.н.с. Нижегородского ЦСМ Малышев Александр Юрьевич.
Благодаря работе санитарно промышленной лаборатории улучшаются условии труда на станции. Руководство станции серьезно к этому относится. Улучшаются и условия работы в самой лаборатории: недавно приобретен атомно-абсорбционный спектрометр, который определяет малые концентрации металлов в воде. Благодаря этому ушли в прошлое трудозатратные рутинные методы, с помощью которых это делали раньше.
Постепенно труд энергетиков автоматизируется, внедряется диджитализация производственных процессов, различные новшества, облегчающие труд энергетиков. Это положительная динамика для отрасли в целом, для предприятия. Увы, это влечет за собой уменьшение числа занятых в производстве. Но альтернативы прогрессу нет.
В данный момент в лаборатории пять сотрудников: Людмила Коннова проводит работы на упоминавшемся электронном микроскопе; Любовь Кузнецова занимается вредными физико-химическими факторами; в обязанности Татьяны Большаковой входит анализ природных и сточных вод, Татьяна Яковлева собирает информацию о питьевых водах. И, конечно, начальник лаборатории – Ирина Николаевна Папинова. Все узкие специалисты, при необходимости могущие заменять друг друга. Работают дружно, сохраняя прекрасные человеческие отношения. Ирина Николаевна убеждена, что большие дела делаются командой, поэтому придает большое значение микроклимату в коллективе.
Принцип команды действует и в семье Папиновых. Дочь, зять и отрада сердца – пятилетний внук и годовалая внучка полноправные члены команды. Любимое место сбора семьи — дача. Её долго строили, по большей части своими руками. Сами разрабатывали дизайн участка, сами разбивали цветники и сажали газоны. Ирина Николаевна, преодолев нелюбовь к рукоделию, сваяла несколько лоскутных покрывал, поскольку деревенский стиль дома потребовал именно таких. Интерьер украшают настоящая крестьянская утварь: чугунки, кованые угольные утюги, лапти и большой старинный сундук. Даже мебель муж Александр сделал из натурального дерева. Благодаря общим усилиям создан уютный семейный очаг.
Но Папиновы вовсе не домоседы. Семью объединяет страсть к путешествиям. Поначалу они путешествовали по родной стране, считая, что в ней достаточно мест, которые стоит посетить. Но после командировки в Италию Ирина Николаевна убедила семью, что за границей невероятно интересно и у семьи появилось новое хобби.
Хороший отдых – залог хорошей работы, а хорошая работа позволяет отдыхать интересно и с удовольствием. Все в этом мире взаимосвязано, и ничто не дается просто так. Уже давно замечено: успех приходит только к тем, кто умеет и любит работать.
Ирина Вдовенко