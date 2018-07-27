«Удивительно приветливый и доброжелательный тут у вас народ!»
«Удивительно приветливый и доброжелательный тут у вас народ!» — так оценили гостеприимство конаковской земли участники соревнований по ловле спиннингом с лодок «АДРЕНАЛИН.RU OPEN 2018». В пятый раз спортсмены-профессионалы и рыболовы любители приехали в эвент-отель Конаково Ривер Клаб, чтобы разыграть призовой фонд в 2,5 миллиона рублей. С годами популярность соревнований растёт и количество участников тоже. Если 5 лет назад на старт вышли 56 двоек, а в этом году их уже 97 пар во взрослом зачете и около 100 участников в детском! География тоже расширяется: к близлежащим Москве, Твери, Дубне, Подольску и Мытищам прибавились Тамбов, Северодвинск, Челябинск, Курск и даже заграничные Минск и Могилёв. Растет и опыт организаторов, а это сеть рыболовных гипермаркетов Адреналин. RU. Они учитывают опыт прошлых лет и совершенствуют организацию: взвешивание улова, например, прошло за рекордные 10 мин.
А вот состав улова остался прежним: в Волге по-прежнему больше всего ловится судак, окунь, жерех и щука. Самыми большими экземплярами оказались судак и щука, вес которых перевалил за 4 кг. Попадались сомы, но они в зачет не шли, поэтому сразу же отпускались обратно в воду. Впрочем, и вся остальная рыба после взвешивания последовала за ними.
Особенностью нынешней рыбалки стало рекордное количество семейных дуэтов. Причём результаты у них были впечатляющие. Наталья и Сергей Князевы считают себя начинающими рыбаками, поэтому каждый выходной в течение 2-х месяцев приезжали на тренировки на Волгу, чтобы набраться опыта. И тактика эта себя оправдала: улов у них отличный, хотя они не попали в «призы», но остановились всего в двух шагах, заняв 12-е место. Зато именно они выловили самую большую рыбу — щуку весом 4 кг. 285 г.! Может быть, на следующий год им повезёт больше. Наталья с удочкой совсем недавно, но уже испытывает удовольствие при виде кивающего поплавка и намерена продолжать совершенствоваться. Сергей только «за», ведь в компании жены рыбалка удачнее.
Ближе всех к пьедесталу оказались Сергей Новоселов и Екатерина Бодрухина из Нижнего Новгорода. Они попали в число награждённых, заняв 5-е место. «Это была трудовая рыбалка,- сказала Екатерина после последнего взвешивания,- Рыбу здесь надо искать. Но отсюда и дополнительный азарт». Удачным был старт и для семейного дуэта Александра Кондаурова и Светланы Харламовой. Они также увезли в родные Мытищи честно заработанный приз за 8-е место.
Но триумфаторами соревнований стали все же мужские команды. Первое место с почти 9-ти килограммовым уловом заняли Эдуард Оганесян и Юрий Коцебу из Новочеркасска. Именно они получили главный приз — чек на один миллион рублей. А помог им опыт прошлогоднего участия: они изучили акваторию и учли местные особенности, что позволило выбрать правильную стратегию. Спортсмены решили сосредоточиться на ловле щук, поскольку этот вид рыбы предсказуем. И оказались правы! Эдуард и Юрий признались, что не особенно рассчитывали попасть в число призёров и приехали на несколько дней раньше, чтобы потренироваться. Самым приятным моментом недельного пребывания на Конаковской земле стала необычайно дружелюбная реакция местных жителей, которые приветственно махали им с берега и желали удачи. Это радует: значит, наш народ дружественно расположен не только к иностранным гостям, приехавшим на событие мирового масштаба, но и друг к другу.
Занявшие 2-е место Олег Костерев и Семён Готовский (Москва) получили лодку с мотором от организаторов соревнований — сети рыболовных гипермаркетов Адреналин.ру. А получившие 3-е место Сергей Глотов (Курск) и Семён Молчанов (Белгород) чек на 150 тыс. от спонсора соревнований АвтоСпецЦентра Nissan. Награды получили еще 6 спортивных экипажей, занявшие 4-10 места.
Местом действия детских соревнований Адреналин.RU OPEN стал зарыбленный карпом пруд на территории эвент-отеля. Около ста детей в возрасте от 4-х до 14 лет получили желто-оранжевые кепки участников. Среди них были и новички, были и те, что приезжают из года в год. Дети проявили такое упорство и азарт, что совсем скоро смогут составить конкуренцию взрослым рыбакам. Клёв на пруду был хороший, поэтому рыбачить было интересно. На детской площадке также действовало правило спортивной рыбалки: «Выловил – отпусти», но детям отпускать рыбу нравится даже больше, чем ловить, поэтому никто не расстроился, а кто-то даже подговаривал сверкающих красавцев подрасти на килограмм и попасться им на удочку в будущем году.
Самый большой карп из выловленных в пруду за два дня соревнований весил 2 кг. 56 г. И поймала его семилетняя Ева Галиева. Именно она стала победительницей детского зачёта. 2-е место с результатом 1 кг. 300 г. занял 12-летний Василий Кочагин. Десятилетний Даниил Минченко, дачник из Москвы, научился рыбачить под руководством отца, но на соревнованиях папа присутствовать не смог, поэтому ловил Даня самостоятельно. Улов из двух карпов на 1 кг.222 г. и 640 г. потянул на 3-е место.
Но и те, кто не попал в «призы», остались довольны. Семейный отдых на лоне природы с увлекательным делом- что может быть лучше? Масксим Якунчиков предпочёл участию во взрослом зачёте провести время с сыном Артёмом и объяснить ему, чем отличается рыбная ловля в пруду от рыбалки на реке. Ольга Бахилько с сыновьями приехала в Конаково впервые специально для участия в соревнованиях, ведь Павел, Андрей и Максим любят рыбачить и отдыхать вместе. Александр Пилипенко из Химок привёз в Ривер Клаб целый детский рыболовный клуб «Хмкинские акулята». В его составе в основном многодетные семьи: родители и дети вместе проводят активный досуг в форме практических занятий на водоёмах, постигают секреты профессиональной рыбалки и учатся бережному отношению к природе.
Многие из участников нынешней рыбалки планируют стать участниками следующих соревнований и назначили встречу ровно через год на следующих соревнованиях Адреналин.RU OPEN.
Ирина Вдовенко