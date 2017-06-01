«У нас в ДК баян играет…»
Баян издавна считается душой русского народа. Величавые русские песни лучше всего звучат под его аккомпанемент. Еще совсем недавно невозможно было представить себе праздника без баяниста и переливчатых звуков этого поистине всенародно любимого инструмента. Не беда, что молодежь предпочитает гитару и электронную музыку. Став старше, человек начинает тянуться совсем к другим звукам и ритмам. Зов ли крови это, или мудрость, желание постичь опыт предков, но русская песня и исконно русские музыкальные инструменты не исчезают из нашей жизни.
Евгений Дадаев, музыкант ГДК им. Воровского, основатель и руководитель Народного ансамбля русской народной казачье песни «Русь» — один из тех, кто хранит и передает любовь к русскому народному искусству другим. Эту эстафету он получил от своего деда, гармониста – страстного любителя народной музыки, мечтавшего, чтобы внук стал настоящим баянистом. Под его влиянием, Евгений полюбил этот инструмент и остается верен ему.
Будучи совсем ребенком, в 4,5 года он стал посещать занятия детского духового оркестра под руководством замечательного конаковского музыканта Н. С. Богомолова. У него он занимался с 1987 по 1991 гг. Играл на альте, баритоне и корнете в составе сразу двух музыкальных коллективов.
Параллельно занимался в Конаковской школе искусств по классу баяна у прекрасного педагога и талантливого музыканта А.А. Цыщука. Под его руководством Евгений завоевал звание лауреата областного конкурса баянистов среди учащихся музыкальных школ, а затем стал и лауреатом Всероссийского конкурса баянистов в Москве.
В выборе профессии не сомневался и по окончании школы поступил в Суворовское военное музыкальное училище. Однако, в том же году перевелся в Тверское музыкальное училище им. Мусоргского. Причина в том, что Евгения хотели разлучить с любимым баяном и сделать «духовиком» — музыкантом духового оркестра. Но от своей мечты молодой человек не отступился. Во время учебы в училище много концертировал по области и не раз выступал в родном городе.
В 2000 г. продолжил образование в МГУКИ (университет культуры и искусств) и через 5 лет получил специальность «руководитель оркестра народных инструментов» и «преподаватель народного художественного творчества». Кроме баяна в университете освоил и все другие инструменты народного оркестра – гусли, балалайку, домру итд.
В 2006 г. начинает профессиональную музыкальную деятельность в Конаково, работает некоторое время в «Современнике», а затем переходит в ГДК им. Воровского. Мечтой молодого и увлеченного музыканта было создание в Конаково ансамбля песни и пляски. Но это серьезная задача, тем более для самодеятельности, и требует поэтапного решения.
Первым шагом на этом пути было создание ансамбля «Волжане» (еще в «Современнике), затем на базе ДК Воровского возник ансамбль «Бабушкин сундук», состоявший из баяниста и двух певцов. Через некоторое время Евгений создал инструментальный ансамбль «Русь». Он включал в себя домру, малую балалайку и баян и аккомпанировал солистам ГДК. Параллельно руководитель ансамбля работал с вокалистами, и результатом этого стало изменение статуса ансамбля: он стал самостоятельной творческой единицей – ансамблем русской народной казачьей песни Русь». Это был 2008 г.
В 2013 г. состав ансамбля расширился до 19 человек, уже через год, в 2014 г. получил звание «Народный» и стал активно участвовать в различных фестивалях и в городе и за его пределами. А в этом году коллектив стал лауреатом православного фестиваля «София – 2017» и выступил в Государственном Кремлевском дворце.
До создания ансамбля песни и пляски еще нужно приложить немало усилий. Ведь участники ансамбля – любители, у них не всегда есть время для репетиций и творческих поездок. Но Евгений намерен продолжать идти в этом направлении, ведь единомышленники у него есть. Это и администрация, и директор ГДК С.В. Чернявская, и участники ансамбля (кстати, все молодые, но увлеченные народным искусством люди).
В прошлое воскресенье Евгений Валентинович отметил 10-летие своей творческой деятельности на сцене ГДК, ставшего ему родным домом. Шоу-программа «Субботний вечер с Евгением Дадаевым» дала возможность зрителям в полной мере оценить его таланты: Евгений пел и русские народные, и казачьи песни, и романсы. Пел так самозабвенно, что равнодушных в зале не было. Конечно, играл на любимом баяне. Да как! Зрители отбили ладони. Попурри из народных песен было исполнено так виртуозно, что все замерли, неотрывно следя за порхающими по инструменту пальцами музыканта.
Вместе с Евгением в концерте выступили друзья: Заслуженный артист России, тенор Олег Григоращенко, спевший несколько неаполитанских песен, кларнет-джаз Алексей Григоращанко исполнивший джазовые композиции; также выступили: Народный ансамбль «Русь», ансамбль «Северяночка», солисты ГДК Светлана Чернявская, Евгения Федотьева, Ирина Тагай, Елена Коняхина, Татьяна Начарова, Юрий Максимов.
Наряду с песнями и музыкой звучали и слова – слова восхищения в адрес Евгения Дадаева, слова благодарности его учеников и друзей. Мы присоединяемся к ним и выражаем надежду, что еще долгие годы будем слушать этого талантливого музыканта.
Ирина Вдовенко