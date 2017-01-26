Татьянин день
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет (Московский энергетический институт)» — Конаковский энергетический колледж отметил по традиции День российского студенчества серьезным мероприятием. Начавшись с веселых соревнований, учебный день продолжился очень серьезным мероприятием. Здесь прошла традиционная встреча с будущими работодателями.
Директор ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» КЭК С.И. Файрушин поздравил студентов с праздником, пожелал удачи, чтобы сессии были легкими, билеты простыми, преподаватели добрыми, а стипендии большими. Он также напомнил молодым о важности получения крепких знаний – залога того, что после окончания учебного заведения они получат достойную и интересную работу.
Это особенно актуально для старшекурсников, поэтому встреча с работодателями прошла при полном зале. На встречу с будущими специалистами приехали представители Конаковской ГРЭС, Тверского отделения Газпром, Тверьэнерго, МРСК-Центра, ТСК-Мосэнерго, других предприятий тверского и московского регионов
С.И. Файрушин рассказал, что специальности, которые получают молодые люди в МЭИ- КЭК сейчас очень и очень востребованы. Специалистов некоторых профессий, например, теплотехников, в Тверском регионе готовят только в Конаково. Это как раз причина того, что сейчас работодатели «повернулись лицом» к учебным заведениям, содействуя процессу обучения, участвуя в развитии материальной базы, поддерживая молодых преподавателей, выплачивая стипендии наиболее преуспевающим студентам, предоставляя базы для прохождения производственной практики.
Для МЭИ – КЭК самым заинтересованный партнером уже давно является Компания «Энел- Россия» в лице Конаковской ГРЭС. Объем знаний выпускников соответствует требованиям этой организации. Есть и другие не менее заинтересованные партнеры. Это значит, что будущее выпускников Конаковского энергоколлежда выглядит вполне перспективным.