Светлана Попова, талант и искренность.
Светлана Попова, талант и искренность.
Пленэр, живая натура, собственные мысли и впечатления и никаких фотографий и чужих сюжетов из Интернета – таков принцип работы Светланы Поповой. Внутренний мир художника так богат и многогранен, что заимствований не требуется. Рисование с натуры для неё сродни священнодействию. Это единение с природой, вхождение в резонанс с её дыханием. «Нам с природой хорошо вдвоем. Мы с ней подруги», — признается Светлана. В моменты такого блаженного одиночества и рождаются картины и рисунки, которые сложно назвать пейзажами или натюрмортами. Это портреты цветов, в которых так же, как в портретах людей, видно характер, настроение и индивидуальность натуры. Лучезарные колокольчики, простушки-ромашки, одуванчики, марьянник и вероника позволяют любоваться собой. Иногда собираются в букеты в компании с душистыми травами, перьями папоротника или зонтиками укропа, чтобы оттенить друг друга и, смешав свои запахи, одурманить, погрузить в состояние полусна за вечерним чаем.
Даже технику исполнения своих работ Светлана изобретает сама. Последние работы выполнены акварелью и доведены «до ума» цветными карандашами, фломастерами, гелевыми ручками и простым карандашом. Они дополняют друг друга и помогают точно передавать замысел.
У Светланы нет цели копировать природу. Она выражает свои мысли, свои впечатления от увиденного, прочитанного, продуманного и пережитого. Художник не скрывает их. Промозглый осенний день наводит грусть, теплый летний дождь смывает её, солнце и ветер несут пробуждение и ощущение полёта, а зима заносит все снегом, замедляет мысли до той поры, пока весеннее солнце не освободит и природу, и людей. Хотя существует еще оно время года — предзимье. Уже не осень, ведь ушли с деревьев золото и багрянец, но еще и не зима. Пятое время года… как пятое измерение, параллельное пространство или грёзы наяву. Безвременье, о котором никто не догадывается. Об этом её работа «Времена года».
Светлана творит для себя, никогда не задумываясь как воспримут её творения зрители. Скользнув по ним быстрым взглядом, невозможно понять их глубины и искренности. Но у думающих и чувствующих зрителей, способных войти в предложенный художником мир, начинает вибрировать душа.
Тонкость, странность и необычность работ Светланы отметили посетители её предыдущей персональной выставки, проходившей выставки в Мемориальном музее им. Скрябина в Москве. Посетителями заведения на Старом Арбате она показалась интеллигентной и изысканной, гармонично сочетающейся с музыкой маэстро и атмосферой самого музея. Афишей этого вернисажа стал кот, играющей на блок-флейте, правда в черно-серебряном варианте.
Этого кота можно увидеть и на нынешней, шестой по счету персональной выставке. Теперь у него другая компания. На сей раз они нашли приют в нашем городе, в хостеле «Конаковский бор», и пробудут там еще месяц.
Ирина Вдовенко