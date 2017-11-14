Светлана Попова: «Иногда я показываю своим картинам людей»
«Иногда я показываю своим картинам людей» — говорит художник Светлана Попова. Как правило, это происходит раз в жизни, изредка два раза. Автор дает простое объяснение: первое свидание самое волнующее, но предугадать, как отреагируют люди на вторую встречу, невозможно.
Тем не менее, это уже четвертая персональная выставка Светланы Поповой. Первая была на заре 90-х. Юная девушка, увлеченная творчеством Бориса Гребенщикова, написала сказку по его песням и сама же ее проиллюстрировала. Прочувствованные, практически выстраданные образы, цельность замысла, тонкость исполнения (это была графика). И сказка, и рисунки были гораздо глубже и искреннее, чем песни культового исполнителя. Это была история бесконечных метаморфоз главного героя, появившегося зрелым Мартом, превратившегося в молодого Апреля, и позже ставшего юным Маем.
Во второй половине 90-х была еще одна персональная выставка, тоже графическая. На этот раз целиком посвященная культовому роману Джона Рональда Руэла Толкиена «Хранители» — первой части трилогии «Властелин колец». Образ каждого персонажа создавался с такой любовью и таким вниманием, что в итоге получился уютный, населенный множеством персонажей мир. Но это не были просто иллюстрации. Это было свое прочтение, тонкое, философское, с глубоким пониманием сущности каждого персонажа и самых тайных движений его души. Этой выставке повезло: она увидела людей дважды (второй раз в столице).
Светлана в последние годы время от времени принимает участие в коллективных выставках, проходящих в нашем городе. Ее работы всегда выламываются из общего ряда своим тихим драматизмом: шут, пытающийся выбраться из стеклянного замкнутого пространства; девушка, обреченно смотрящая в лицо неизбежности; арлекин, чья душа воспаряет в небо, пытаясь оторваться от своей неотвратимой судьбы. Осенне-зимнюю графику язык не поворачивается назвать пейзажем или натюрмортом. Это состояние ее души, перенесенное на бумагу так искренне, так откровенно, что перед ними невольно замираешь, потому что начинает вибрировать твоя собственная душа.
Новая выставка объединена не литературной основой и не временем создания, а местом, где они появились на свет. Это самое любимое место Светланы – дача, где она проводит немало времени в сезон. Окрестные ребятишки, зная, что обитательница соседнего участка художник, приходят к ней порисовать. Вместе они учатся строить композицию, передавать перспективу, класть тени, смешивать краски и тд. А когда дети уходят, у Светланы начинается собственный творческий процесс.
Таким образом набралась целая выставка, на которой нашлось место причудливым ирисам, диковинным лилиям, царственным розам, простеньким одуванчикам – все это плоды вдохновения, отдохновения и блаженного одиночества. «Нам с природой хорошо вдвоем. Мы с ней подруги», — признается Светлана. Видимо, благодаря этому у нее опять получился свой мир – мир тихого слияния с природой.
Техника исполнения изобретена ею самой: акварель «доводится до ума» цветными карандашами, фломастерами, гелевыми ручками и простым карандашом. Светлана добивается, чтобы они дополняли и помогали друг — другу. На выставке можно найти картины, выполненные только фломастером. Светлане нравится показывать широкие возможности этого материала. И у нее это получается: «фломастерные» работы выглядят достойно на фоне своих акварельно — карандашных сестер.
Когда же будет следующая выставка, и какой она будет, Светлана не знает. Возможно, совсем скоро появится что-то, что станет толчком для начала нового этапа. Пусть это случится как можно раньше! А пока загляните в библиотеку на Свободе, 119. Это единственная возможность увидеть выставку Светланы Поповой «Созерцание».
Ирина Вдовенко