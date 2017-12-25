Светлана Артемьева: «Мы – династия!»
Более полувека Конаковская ГРЭС несет нам свет и тепло. За эти годы здесь трудились тысячи рабочих и служащих. Их трудолюбивыми руками она построена, пущена в эксплуатацию, их заботами работает и по сей день. Нередко встречаются семьи, в которых несколько поколений трудились на станции.
Светлана Николаевна Артемьева – представительница такой семейной династии Конаковской ГРЭС: три поколения семьи полвека работали на предприятии. Однако, основателями династии являются её родители Николай Иосифович и Надежда Федоровна Лебеденко, не старшее, но формально первое поколение династии. Именно они первыми приехали в Конаково в 1968 году. Здесь они познакомились, будучи молодыми и в том же году поженились. Николай Иосифович устроился машинистом-обходчиком, позже стал старшим машинистом блока в котло-турбинном цехе, а Надежда Федоровна пошла работать в цех наладки. В начале 70-х к ним перебрались родители Надежды Федоровны. И её отец Федор Алексеевич Павлов устроился на ГРЭС плотником, став старшим, но формально вторым звеном династии.
Все они стали участниками грандиозной стройки всесоюзного масштаба и свидетелями тех перемен, которые она внесла в жизнь города: появления новых жилых кварталов, новых предприятий, школ и объектов соцкультбыта. Их личный вклад в эти события тоже оценен по достоинству: Николай Иосифович награжден медалью «За достойный вклад в развитие энергетики». До сих пор супруги с удовольствием вспоминают это интересное, динамичное время, рассматривают старые фотографии, запечатлевшие историю их семьи на фоне истории города, рассказывают об этом детям и внукам.
Для их четверых детей они всегда являлись примером. Светлана Николаевна с детства мечтала последовать по их стопам и работать на предприятии, которое стало родным для всей семьи. Решение пойти учиться в Конаковский энергоколледж было логичным. Окончив отделение «технология воды топлива и смазочных материалов» в 1994 г., она устроилась дежурным лаборантом в химическую лабораторию станции. Работа была интересной. Получение высшего образования сделало ее еще и перспективной. Окончание Московского Государственного открытого университета по специализации «химическая технология неорганических веществ» открыло новые горизонты: Светлана Николаевна получила должность инженера, а в начале нынешнего года стала ведущим инженером химической лаборатории. Таким образом, её стаж работы в одном подразделении Конаковской ГРЭС составляет на данный момент уже 23 года! Кстати, младший брат, Александр Николаевич Лебеденко также пошёл по стопам старшего поколения семьи и работает на КГРЭС ведущий специалист по информационной безопасности.
Согласно должностной инструкции, у Светланы Николаевны широкий круг обязанностей, который требует знания большого количества законов, инструкций и положений. Но замечательный коллектив, в который кроме ведущего инженера 2-й категории С.Н. Артемьевой входят: начальник лаборатории Н.Л. Мочалова, еще один ведущий инженер Козюпа М.В., лаборанты М.Я. Чернодед,, Т. А. Обыдённикова, Л.В. Козлова, О.Г. Фирсенко работает слаженно и профессионально. Ведь у них общая цель. К тому же, у них в лаборатории замечательный микроклимат. Возможно, именно потому после прошедших в 2013 г. сокращений, работы лабораторией, тем не менее, выполняются в полном объеме, ведь иначе нельзя. Сотрудники успешно осваивают новые технологии, новое оборудование и не боятся перемен. Ведь прогрессу альтернативы нет и лучше идти с ним в ногу. Перемены происходили всегда, а после вхождения КГРЭС в ПАО Энел-Россия они ускорились многократно.
Своей опорой в жизни Светлана Николаевна считает семью, а она большая: любимые муж Александр (занимается ремонтом оборудования на КГРЭС) и дочь Елена (умница, красавица, круглая отличница и гордость родителей), братья и сестры (и все члены их семей), родители, которые, слава Богу, живы — здоровы и готовятся отметить золотую свадьбу.
Именно родители, их дом, являются для всех семейным очагом, где любят собираться все. И когда это случается, все просят Светлану Николаевну испечь что-нибудь вкусненькое, например, фирменный многослойный «Наполеон». Кулинария – давнее её увлечение. «Если бы я не стала энергетиком, я бы была кондитером» — признается она. Это не только уравновешивает женское начало, но и цементирует семью. А в нелегкие 90-е годы было и хорошим дополнением к бюджету – Светлана Николаевна пекла на заказ настоящие кондитерские шедевры.
Еще одно семейное увлечение – совместный отдых. Они вместе путешествуют, предпочитая исследовать русскую глубинку, старинные русские города. Осматривают архитектуру, знакомятся с храмами, монастырями, посещают театры и музеи. Орел, Нижний Новгород, да и находящаяся под боком Тверь – интереснейшие объекты для исследований. Светлане Николаевне нравятся бывать в местах, связанных с жизнью русских писателей, художников, музыкантов. Она всегда любила читать и до сих пор любит уединиться с томиком любимого Чехова или книгой по психологии.
Однако, семья предпочитает отдых активный, с палатками, удочками и посиделками у костра. И родной Конаковский край в этом смысле лучше всех других. Ведь это не только Родина, но место рождения их династии – династии Поповых – Лебеденко — Артемьевых.
Ирина Вдовенко