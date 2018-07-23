Создатель Тихвинского храма в селе Кузнецово Илья Бондаренко
Создатель Тихвинского храма Илья Бондаренко
9 июля православная Церковь отмечает праздник Тихвинской иконы Божией Матери Тихвинская икона – один из самых древних почитаемых православной церковью образов. До 1936 года в г. Конаково существовал старообрядческий храм во имя Тихвинской иконы Божьей Матери. На месте храма сейчас стоит только памятный крест, но память о нем жива.
В местной прессе неоднократно писали об истории этого храма, однако имя архитектора не упоминалось ни в одной их них. Нам удалось выяснить его. Как оказалось, имя его было широко известно по всей России: Илья Евграфович Бондаренко, русский и советский архитектор, реставратор, искусствовед и теоретик архитектуры.
В 1905 году вышел манифест императора Николая II «Об укреплении начал веротерпимости», который устранял «стеснения в области религии». Согласно 1-му пункту Указа прекратились преследования граждан другого христианского «исповедания и вероучения», а также тех, кто «отпал от православной веры», т.е староверов. 250 лет со времени Никоновской реформы их называли раскольниками и ущемляли в правах. Теперь все были равны перед Законом.
Один из современников этого события писал: «Радость старообрядцев была великой и неизъяснимой». В России начался расцвет старообрядчества: начали выходить в свет старообрядческие журналы и газеты, расцвело иконописание, открывались старообрядческие школы и институты. По всей стране развернулось строительство старообрядческих храмов. Их было построено около тысячи. Один из них появился в селе Кузнецово Тверской губернии Корчевского уезда.
Село принадлежало Матвею Сидоровичу Кузнецову, промышленнику и религиозному лидеру, председателю старообрядческой общины Рогожского кладбища, являвшейся духовным центром старообрядческой архиепископии Московской и всея Руси. Купив в 1870 г. фаянсовое предприятие, он привез из старообрядческой Гжели 300 семей единоверцев – так в Кузнецово появилась старообрядческая община. Молельная комната для них была выделена в барском доме, но община быстро разрасталась и в отведенном помещении уже было тесно. Указ 1905 г. здесь встретили с ликованием и сразу же задумались и строительстве своего храма. К его возведению привлекли Илью Бонадеренко, который считался ведущим архитектором старообрядческого храмостроения.
И. Е. Бондаренко родился в Уфе 6(18) июля 1870 года. Отец архитектора, Евграф Львович делал лопаты, грабли, ведра и ценой невероятных усилий выбился в купцы 2-й Гильдии. Мать, Александра Ивановна, занималась домашним хозяйством. «Подсолнечное — прихоть, бараньи котлеты только в праздничные дни, а белый хлеб — баловство… Ситцевая рубаха была событием», — вспоминал Бондаренко о своем детстве.
Поначалу отец хотел приучить сына к торговле, но эти попытки оказались неудачными. С 7 лет Илья стал брать уроки рисования у местного художника, а в 1880 году поступил в Уфимскую классическую гнимназию. После её окончакния в 1887 году поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, в класс архитектора Каминского А.С.
Не завершив обучения, покинул училище в 1891 году, так как ему угрожал арест за революционную деятельность. Сначала скрывался в Уфе, затем уехал за границу. В 1894 году окончил архитектурно-строительный факультет Высшей политехнической школы в Цюрихе. После окончания учёбы вернулся в Москву. В 1895 году знаменитый архитектор Осип Шехтель пригласил Бондаренко в свою архитектурную мастерскую. Этот период оказал заметное влияние на формирование художественного стиля Бондаренко.
В 1900 г. Бондаренко получил заказ на создание русского павильона Кустарного отдела на Всемирной выставке 1900 года в Париже. Возможно, именно там, в Париже, он и познакомился с М.С. Кузнецовым, который привез на выставку фаянсовый иконостас. Построенный павильон, удостоенный царской награды, назвали первым образцом нового направления модерна — неорусского стиля. В дальнейшем он станет основным в архитектурном творчестве Бондаренко
В 1907 г. по заказу Второй Московской общины Поморского брачного согласия И.Е. Бондаренко построил в Токмаковском переулке свою первую старообрядческую церковь. Заказчики предоставили ему полную свободу. Бондаренко создал истинный шедевр в неорусском стиле, применив новые строительные технологии. Затем последовал ряд заказов от различных общин староверов. В 1906-1915 гг. Бондаренко построил несколько храмов в Москве, Ногинске, Орехово-Зуево, Иваново, Риге, а также в селе Кузнецово Тверской области.
Дата закладки храма в 1911-й. В 1912 году прошел обряд освящения фундамента. Строительство было завершено в 1915 году. 25 октября того же года храм во имя Тихвинской иконы Божьей матери был освящен и открыт для верующих. Действовал храм примерно до 1927 г. и был закрыт во время антирелигиозной кампании. В подвале храма сделали котельную системы городского отопления. В 30-е годы инженеры, проектировавшие Иваньковское водохранилище, посчитали, что храм попадет в зону затопления, поэтому его было решено разобрать и использовать для строительства различных объектов. Кладка оказалась настолько прочна, что стены ломались с трудом, поэтому храм взорвали. Единственный в Конаковском районе старообрядческий храм – памятник русской истории и культуры, творение знаменитого Ильи Бондаренко превратился в груду обломков. Не сохранилось и несколько других строений архитектора, в частности, старообрядческий храм в Риге, также построенный по заказу М.С. Кузнецова при фабрике.
Илья Бондаренко остался востребованным и в советское время. Он сосредоточился на музейной деятельности, защите и реставрации памятников архитектуры, руководил реставрацией Кремля и Троице-Сергиевой лавры. Его работы в архитектуре советского периода связаны с расширением и перестройкой исторических зданий: Третьяковской галереи, музея имени Бахрушина и т.д. Одновременно Бондаренко читал лекции по истории архитектуры во многих московских учебных заведениях. После освобождения Твери он в 1945—1946 годах участвовал в восстановлении Путевого дворца архитектора М. Казакова.
За свою жизнь И.Е.Бондаренко создал около 60 проектов, написал 12 книг. Скончался в 1947 г. в возрасте 77 лет.
Научный сотрудник Конаковского краеведческого музея Ирина Вдовенко