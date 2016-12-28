Сказке – быть!
Конаковский дом музыки – удивительное место! Приходя сюда, в этот торжественный, но одновременно уютный зал, в очередной раз удивляешься неизменному аншлагу, радуешься воспитанной публике и талантам тех, кто выступает на сцене. 24 декабря зал был не просто полон – зрители заняли и все проходы тоже.
Наталья Васильевна Махновская, как всегда лично приветствовала зрителей. Эта традиция воспринимается гостями как знак уважения и благодарности. Зрители, в свою очередь, никогда не скупятся на аплодисменты.
Очень хорошо, что в Доме музыки учат культуре поведения, уважению к актерам, выступающим на сцене. Здесь запрещают разговаривать и ходить во время спектакля, играть и прыгать в просторных проходах. Это правильно! Уважать чужой труд, в данном случае актерский, и права других людей необходимо с детства.
Веселое и очень динамичное театральное представление «Сказка про то, как Петрушка Деда Мороза искал», в канву которого органично вплетались музыкальные номера, длилось всего час! Но за это время зрители вместе с актерами успели подготовиться к празднику, вызволить из беды Деда Мороза, утешить Снегурочку, вернуть украденные детские подарки и перевоспитать злых разбойников.
И. конечно, увидеть и услышать все младшие коллективы ХШМиЮ, ведь представление было одновременно и отчетным концертом младших хоров, в котором приняли участие «Капельки» (2-3 года), «Зернышки» (4 года), «Светлячки» (5 лет), «Колокольчики» (6 лет), — хор первоклассников, младший хор, а также учащиеся младших классов инструментального отделения. Юные исполнители порадовали зрителей своим мастерством, дисциплинированностью и собранностью. Представление смотрелось «на одном дыхании», хотя в нем участвовала добрая сотня детей.
Отдельное спасибо режиссерам по свету и звуку. Благодаря их мастерству по сцене и по залу плыли разноцветные снежинки, как в старинном калейдоскопе складывались сложные узоры, делая атмосферу зала по-настоящему сказочной, звук был объемным, а спецэффекты правдоподобными. Это не только удачно дополняло и украшало спектакль, но и позволяло находится внутри происходящего, быть участником представления.
Главная вестница праздника – новогодняя елка не заставила просить себя дважды и вспыхнула сотнями огней в конце представления. Казалось, она зажглась от горящих детских взглядов и жара их сердец. Спасибо маленьким хористам и их педагогам за добрую сказку, за талант и гостеприимство!
Ирина Вдовенко