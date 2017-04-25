Сергей Сотников в битве шефов
Мы уже привыкли, что жители нашего города постоянно участвуют в различных конкурсах и фестивалях, не раз выступали в передачах на центральном телевидении. На днях ещё один житель Конаково «засветился» на экране в шестой битве шефов, т.е. лучших поваров страны на телекухне Глеба Пьяных. Это Сергей Сотников, шеф-повар отеля Конаково Ривер Клаб. В эвент-отель его пригласили по рекомендации из отеля Авантель клаб Истра в г. Истре. В Конакове он живёт и работает уже три года.
В кулинарном поединке он выступал против Сергея Тернова из г. Белокуриха, шеф-повара ресторана «Трапеза». Сергей Тернов не раз участвовал в этом конкурсе и дважды выиграл, а наш Сергей был новичком на телевидении.
Название нашего города Конаково из уст известного ведущего Глеба Пьяных в передаче прозвучало не раз, а наверно раз10. Он назвал наш город культовым местом на Волге. В передаче участники должны были приготовить три блюда и через 20 минут подать первое, через 40 минут – второе, через час – третье. В жюри были известные люди: ресторатор Владимир Перельман, телеведущая и актриса Анна Семенович и известный московский шеф-повар, бренд-шеф гастрономического кафе Garden Василий Емельяненко. По условиям конкурса при приготовлении блюд нужно было использовать секретный ингредиент. Им оказалась красная рыба. В первом блюде нужно было приготовить чавычу. Так как наш Сергей любит готовить рыбу, и был уверен в себе, то приготовил её лучше и получил за это блюдо оценку на 4 балла выше, чем его соперник. Второе блюдо Сергея – чавыча подкопченная с перловкой и соусом. За второе блюдо наш Сергей также получил лучшую оценку, выше, чем у соперника на 10 баллов. В качестве комплимента жюри Сергей Сотников подал чёрное печенье с рыбным паштетом. Третьим блюдом была уха из горбуши и кеты. За третье блюдо наш шеф-повар получил всего 38 баллов, и его соперник победил, набрав больше всего на одно очко. Создалось впечатление, что судьи подыграли Сергею Тернову, как сказал ведущий, что трудно пробиться парню с Урала.
Сергей Тернов после передачи назвал нашего Сотникова очень сильным поваром.
Как признал Сергей Сотников, на передаче была реальная борьба, накал, интрига, пот и кровь.
— Было множество видео камер, — сказал он, — все это выбивает из колеи. Готовили ровно час, и это на самом деле очень сложно, трудоемко и волнительно. Поехал я на эту передачу-шоу, для продвижения, пиара, популяризации Конаково Ривер Клаб, отеля, где я работаю. Непосредственно получил огромный опыт работы на телевидении, познакомился с другими шеф-поварами, моими коллегами с других регионов. Я их с радостью буду ждать и пригласил на уикенд шеф-баттл, который будет проходить у нас в отеле 19-21 мая. Я очень хочу развивать профессию повара, работу достойную не только в Москве, но и в Конаково. Мы должны развивать город, и я стараться буду его развивать и показывать с лучшей стороны, чтобы люди стремились работать у нас, и в городе была работа. Еще хочу проводить лекции в колледже. Да, я люблю русскую кухню, как классическую и стараюсь ее интерпретировать для того, что бы она была более понятной и быть в тренде по сравнению с остальными.
Я люблю русскую кухню: пироги, рыбу (мы же живём на Волге), люблю кисели.
Пожелаем Сергею Сотникову новых побед! Не сомневаюсь, что его ждёт известность и большое будущее.
Людмила Кикало