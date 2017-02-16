Сельцо Шагарово — дача архитектора Колли — Жилкооп — улица Гагарина
Возраст поселения историки определяют по дате первого упоминания в исторических источниках. В нынешних границах нашего города находилось несколько поселений, село Кузнецово, деревни Александровка, Скрылево и Клоково и сельцо Шагарово, а также частично село Никольское. Неизвестно которое из них появилось раньше, но в исторических документах ранее всего упоминается сельцо Шагарово – с 1806 г. Принадлежало Шагарово, так же как и Александровка, помещику Дмитрию Рудакову. Село утопало в садах с «плодоносящими яблоневыми и шпансковишенными деревьям». Весь урожай шел в дело — хозяин держал винокуренный заводик и продавал вино.
В Шагарове также была пристань, через которую в Кузнецово доставляли, топливо для фабрики, строительные материалы, а также провизию для рабочих, ведь земли для подсобного хозяйства у них не было. С фабрики же по реке увозили готовые фаянсовые изделия. Остатки сельца Шагарово просуществовали до 30-х годов XX в. и были известны под именем «дача архитектора Колли».
Однако, экономическое развитие получило Кузнецово, принадлежавшее коллежскому асессору Михаилу Рудакову, затем фарфорозаводчику Андрею Ауэрбаху, а впоследствии промышленнику Матвею Кузнецову. В 1929 году Кузнецово поменяло статус – стало рабочим поселком и сменило название на Конаково. Статус города, Конаково получил в 1937 году, после того как население резко увеличилось по причине переселения сюда большинства жителей городка Корчевы. Мы все знаем, что это было связано с появлением Иваньковского водохранилища.
Корчевяне перебирались сюда вместе со своими домами. Их разбирали по бревнышку, грузили на подводы или грузовики (власти выделяли переселенцам транспорт) и перевозили в Конаково. Первыми домами, появившимися в нашем городе, были именно они. Это были целые улицы. Их, названия соответствовали духу времени – улица Трудящихся, Коммунистическая, Первомайская и тд. Известно, что из разобранных в Корчеве бесхозных домов в Конаково были построены здание районного исполкома и некоторые другие общественные здания.
В 1961 г. судьбы нашего поселения резко изменилась — началось строительство ГРЭС. Сюда приехали строители со всех концов СССР. Поначалу возник временный поселок. Он раскинулся от самого Скрылево до Донховки. Но быстро стали строить и нормальное благоустроенное жилье. Первым стал застраиваться живописный район, где соединяются Донховка и Волга — заброшенная деревня Шагарово.
Первые многоэтажные дома сдали на берегу Волги, тогда еще на улице Жилкооп. Поскольку в это время мир сходил с ума от улыбки Юрия Гагарина, то улицу новостроек назвали его именем. Дату сдачи первого дома установить не удалось, но второй дом, заселенный строителями, привлек внимание прессы. Поэтому точно известно, что он стал заселяться в конце 1961 г. Это было четырехэтажное, 132-х комнатное общежитие по адресу Гагарина, дом 2. В Архиве Конаковского района сохранились вырезки из газет и фотографии.
И долгое время на берегу Донховки оставался островок, где росли плодовые деревья. Лишь в прошлом году началось благоустройство береговой линии, и вконец одичавший, непроходимый сад, ставший пристанищем местного алкогольного андеграунда, был вырублен. Теперь о Шагарове остались лишь воспоминания.
Ирина Вдовенко