Сельцо Шагарово — дача архитектора Колли — Жилкооп — улица Гагарина
Возраст поселения историки определяют по дате первого упоминания в исторических источниках. В нынешних границах нашего города находилось несколько поселений, село Кузнецово, деревни Александровка, Скрылево и Клоково и сельцо Шагарово, а также частично село Никольское. Неизвестно которое из них появилось раньше, но в исторических документах ранее всего упоминается Шагарово с 1671 г. как владение Ивана сына Михайлова Изъездинова. Прежде деревня числилась за монастырем и была дарована ему за военные заслуги. В 1709 г. Шагарово переходит к его сыну Андрею Ивановичу Изъединову, сделавшему его своей резиденцией.
С 1733 г. сельцо принадлежит Ивану Матвеевичу Рудакову и его жене Авдотье Семеновне (в первом браке Изъездиновой). В 1749 г. перешло во владение Феодоры Федоровны и Матвея Ивановича Рудаковых. С 1799 г. имение перешло в наследство их сына помещика Дмитрия Матвеевича Рудакова.
О том времени сохранились сведения: Дмитрий Матвеевич был дружен с семьей помещика Петра Кучина, владельцами усадьбы Новоселье. Об этом упоминает Татьяна Петровна Кучина-Пассек, (известная нам как корчевская кузина Александра Герцена). В своих воспоминаниях Татьяна Петровна упоминает, что господская усадьба находилась на берегу Волги. А о ее владельцах отзывается, как о добрых, честных владельцев и уважаемых людях. Село утопало в садах с «плодоносящими яблоневыми и шпансковишенными деревьям». А весь урожай шел в дело — хозяин держал винокуренный заводик и продавал вино.
С 1830 г. Шагарово принадлежало подполковнику Оресту Алексеевичу Карпову и его жене Варваре Дмитриевне, урожденной Рудаковой. В 1850 — 1870-х годах, после смерти Ореста Алексеевича, Карповы начинают постепенно распродавать свои владения. В конце XIX века имение Шагарово дворянином К. А. Карповым сдавалось в аренду владельцам фаянсовой фабрики.
В Шагарове также была пристань, через которую в Кузнецово доставляли, топливо для фабрики, строительные материалы, а также провизию для рабочих, ведь земли для подсобного хозяйства у них не было. С фабрики же по реке увозили готовые фаянсовые изделия.
Экономическое развитие получило именно Кузнецово, принадлежавшее коллежскому асессору Михаилу Рудакову, затем фарфорозаводчику Андрею Ауэрбаху, а впоследствии промышленнику Матвею Кузнецову.
В 1929 году Кузнецово поменяло статус – стало рабочим поселком и сменило название на Конаково. Остатки сельца Шагарово просуществовали до 30-х годов XX в. и были известны под именем «дача архитектора Колли». Статус города, Конаково получил в 1937 году, после того как население резко увеличилось по причине переселения сюда большинства жителей городка Корчевы. Мы все знаем, что это было связано с появлением Иваньковского водохранилища. Шагарово вошло в черту новоообразованного города.
В 1961 г. судьбы нашего поселения резко изменилась — началось строительство ГРЭС. Сюда приехали строители со всех концов СССР. Поначалу возник временный поселок. Он раскинулся от самого Скрылево до Донховки. Но быстро стали строить и нормальное благоустроенное жилье. Первым стал застраиваться живописный район, где соединяются Донховка и Волга — заброшенная деревня Шагарово.
Первые многоэтажные дома сдали на берегу Волги, тогда еще на улице Жилкооп. Поскольку в это время мир сходил с ума от улыбки Юрия Гагарина, то улицу новостроек назвали его именем. Дату сдачи первого дома установить не удалось, но второй дом, заселенный строителями, привлек внимание прессы. Поэтому точно известно, что он стал заселяться в конце 1961 г. Это было четырехэтажное, 132-х комнатное общежитие по адресу Гагарина, дом 2. В Архиве Конаковского района сохранились вырезки из газет и фотографии.
И долгое время на берегу Донховки оставался островок, где росли плодовые деревья. Лишь в прошлом году началось благоустройство береговой линии, и вконец одичавший, непроходимый сад, ставший пристанищем местного алкогольного андеграунда, был вырублен. Теперь о Шагарове остались лишь воспоминания.
Ирина Вдовенко