Ровесники города
Городу Конаково в этом году исполняется 80 лет. На страницах нашей газеты мы продолжаем рубрику «Ровесники города», в которой рассказываем о его жителях. О тех, кто в этом году тоже празднует 80-летний юбилей. На протяжении своей жизни они были свидетелями становления нашего города, строили его, работали, создавали семьи, воспитывали детей, лечили и учили, занимались спортом и творчеством. Они – ровесники города.
Одна из таких жительниц г. Конаково, которая родилась в 1937 году, Валентина Михайловна Кузина, свой юбилей отметила совсем недавно, 20 января, в кругу родных и близких. Родилась она в деревне Павликово Калининской области Старицкого района. Валентина Михайловна относится к поколению, которое принято называть «детьми войны». Её мама, Наталья Никифоровна, рассказывала ей, как в 1942 году в их деревне стояли финские военные, которые воевали в Великой Отечественной войне на стороне фашистов. Жители деревни, когда пришли военные, укрылись в землянках вместе с детьми, прятали коров, а захватчики жили в их домах. Дети не гуляли, постоянно сидели в окопах все три месяца, пока деревня была захвачена. Женщина вспоминает, что их часто бомбили, однажды бомба попала в оружейный склад, на окраине деревни, воронка от взрыва заросла травой, но видна до сих пор. Их деревню захватчики пощадили, а соседние сожгли. «Во время войны и после неё было голодное время, — вспоминает Валентина Михайловна. – Хорошо, что картошка была своя, также ели льняной жмых, ведь в нашем колхозе «Рассвет» выращивали лён».
Женщина работала в колхозе с 16 лет, её мама была председателем колхоза после войны. С юности Валентина познакомилась со своим будущим мужем, Николаем, ждала его из армии. Когда молодые поженились, то уехали из деревни жить в Казахстан в поисках лучшей жизни. Там родилась старшая дочь. Местный климат ребёнку не подошёл, и семья решила переехать назад, в Тверскую область. В те годы, в начале 60-х гг. в г. Конаково открылась комсомольская стройка. Строилась Конаковская ГРЭС, город, дома и предприятия, везде требовались рабочие руки. Муж устроился водителем в Управление строительства электростанции, Валентина Михайловна – в Конаковское КБО (кооператив бытового обслуживания населения). Предприятие находилось в те годы на Первомайской улице. Женщина проработала там 11лет, сначала мотористкой, а потом закройщицей. Когда КБО закрыли, пошла на фаянсовый завод им. Калинина в цех обжига переводчиком рисунка. В те годы фаянсовый завод был крупнейшим предприятием, и большая часть жителей города работали в его цехах.
Валентина Михайловна вспоминает, что работа была нелёгкой, нормы огромные, по 6000 тарелок в день. Всего она отработала в цехе обжига 17 лет. Женщины поднимали тяжёлые стопки тарелок, трудились на конвейере. Несмотря на нелёгкий труд, коллектив был дружный, весёлый, работники вместе отдыхали, отмечали праздники и дни рождения, ездили на экскурсии. «Бригадиром у нас была Екатерина Ломакова, — вспоминает пенсионерка, — также со мной работала Антонина Шахманская, Люба Резниченко, Раиса Блинова».
Дочери Валентины Михайловны рассказывают, что их мама всегда была трудолюбивой. Уходила на смену в 4 утра, возвращалась к обеду. И всегда у них дома были чистота и порядок и какая-то уютная атмосфера. Валентина Михайловна вкусно готовит. У неё много своих фирменных блюд, таких как холодец, квашеная капуста, капуста тушёная с грибами и много других. Когда родные и близкие собираются на праздники за общим столом, всегда ждут её фирменные угощения. Также дочери рассказали, что мама всегда была строгой, но ругала только за дело. С мужем Валентина Михайловна прожила дружно 46 лет, рассказывает, что полюбили они с Николаем Васильевичем друг друга с первого взгляда. Сейчас женщина осталась вдовой, но не чувствует себя одинокой. Несмотря на возраст, она помогает дочерям воспитывать внуков и правнуков. И в школу проводит, и на секцию спортивную отведёт, и покормит. Много лет ухаживала за своей престарелой матерью. У Валентины Михайловны сейчас два внука, одна внучка, четыре правнука и правнучка. Пенсионерка с детства любит работать на земле, на даче у неё всё отлично растёт: огурцы, капуста, всякая зелень на зависть соседям. Любит лес, летом постоянно собирает грибы и ягоды. Раньше вышивала картины, но сейчас глаза уже не те.
Её дочери считают свою маму самой лучшей, а внуки и правнуки обожают свою бабушку и прабабушку. Она простая русская труженица, скромная и заботливая. Добрая, всегда готова всем прийти на помощь. На таких женщинах держится наша земля.
Людмила Кикало