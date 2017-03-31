Ровесники города: Валентина Федоровна Максимова
Ровесники Города В.Ф. Максимова 8000
Сегодня в нашей рубрике «Ровесники города» мы познакомим читателей с еще одним юбиляром и ровесницей города Конаково — Валентиной Федоровной Максимовой. Вчера, 30 марта Валентине Федоровне исполнилось 80 лет!
Давно заметил, что, когда беседуешь с представителями самого старшего поколения, тех, кто родился в 30-х годах прошлого столетия, все время невольно задумываешься: а ведь перед тобой сидит человек, переживший сразу несколько эпох, знающий историю страны не по книжкам и учебникам, а видевший все это своими глазами и лично участвовавший в сотворении этой истории. Перед тобой — человек-эпоха!
Валентина Федоровна Максимова родилась 30 марта 1937 года, в пик кровавых сталинских репрессий. Суровые годы борьбы советского народа с фашизмом отняли у нее, как и у миллионов советских девчонок и мальчишек, детство. Валентина Федоровна хорошо помнит, как страна хоронила Сталина, она помнит тяжелые послевоенные пятилетки времен Хрущева, «веселые» годы Брежнева, мимолетные правления страной Андроповым и Черненко. А потом к власти пришел Горбачев, который вскоре, развалил величайшую мировую державу Советский Союз.
Маленькая Валя появилась на свет в деревеньке Полушкино, недалеко от уездного города Корчева. Как раз в этот год Корчева была затоплена разливами Иваньковского водохранилища, а возникший рядом городок получил название Конаково. В родной деревне она встретила тяжелые годы войны. Говорят, что человек начинает помнить себя с пяти лет, но у Валентины Федоровны хорошо отпечаталось в памяти, как мать провожала на фронт отца, как ревели над деревней фашистские самолеты, как рвались рядом снаряды. Почти в каждом доме Полушкино были расквартированы бойцы Красной армии, оборонявшие в то время подступы к Москве. Валентина Федоровна не любит вспоминать это страшное время. Война отнимет у нее отца, который погибнет в кровавой битве на Курской дуге. Потом она потеряет маленького брата и сестренку. Их детский организм не выдержал болезни.
После войны жизнь не сразу вернулась в мирное русло. Валентина Федоровна как могла помогала по хозяйству матери и больной бабушке, успевая хорошо учиться в местной сельской школе. После четырех лет обучения в Полушкино, Валентину Федоровну перевели в школу поселка 2-е Моховое. Шесть километров туда — шесть километров обратно. Шесть километров лесом, полем, в любую погоду туда – шесть обратно. Школьных автобусов в те времена не было. Но дети войны не боялись трудностей. Они хотели учиться, они стремились походить на своих героических отцов и матерей, они уже тогда верили и строили светлое будущее своей страны. Дети войны взрослели быстро.
Позже Валентина Федоровна продолжила обучение в школе-интернате города Конаково, ныне средняя школа №2, куда направляли детей из отдаленных деревень. В родной дом она могла наведываться только на выходные. Училась очень хорошо, учителя отмечали ее природный ум, смекалку и не по годам развитую логику. Закончив школу с отличием, Валентина Федоровна без труда поступила в техникум города Калинина, чтобы исполнить свою давнюю мечту и получить диплом экономиста-бухгалтера.
Кто из старшего поколения не знает, что такое ударная комсомольская стройка? После техникума, по комсомольской путевке Валентина Федоровна едет поднимать Целину в Казахстан. Местное начальство сразу заприметило в молодой 18-летней еще девчонке явные черты лидера, характер хорошего организатора. И уже через пару месяцев ее назначают заведующей столовой.
Наша героиня с теплотой и улыбкой вспоминает те годы. Активная и целеустремленная Валентина, везде становилась душой компании. Друзья и коллеги восхищались ее добротой, отзывчивостью, готовностью помочь в трудную минуту товарищу. Каким-то внутренним теплом и обаянием притягивала она к себе людей. И неспроста, где бы потом Валентина Федоровна не работала, сослуживцы единодушно избирали ее и комсомольским вожаком, и членом парткома, и профсоюзным лидером (старшее поколение поймет, что это значило в те годы).
В 1955 году судьба свела тогда еще Валентину Воробьеву со своим будущим мужем Виктором Максимовым. Виктор Федорович также, как и она, приехал на Целину по комсомольской путевке. Это была любовь с первого взгляда. И хотя претендентов на руку и сердце видной невесты было очень много, Виктор Федорович оказался именно тем самым человеком, с которым хотелось прожить всю жизнь. Так и случилось. Сыграли комсомольскую свадьбу. Но вскоре молодая пара по распределению уезжает из жаркого Казахстана на крайний север строить знаменитый Уренгойский газопровод. Здесь же в городе Троицко-Печорск родился в 1957 году долгожданный сын Валерий. Валентина Федоровна оказалась любящей, заботливой матерью, прекрасной хозяйкой, преданной и во всем помогающей супругу женой. При этом она умудрялась нести на себе и семейные хлопоты, и нелегкую работу на северных широтах.
В 1962 году семья Максимовых по настоянию отца переезжает поближе к малой родине Валентины Федоровны в город Конаково. Слишком любил отец своего сына Валеру, и не хотел рисковать его здоровьем в условиях сурового климата.
По приезду в Конаково Валентина Федоровна устраивается на работу в городской Комбинат бытового обслуживания, заняв должность специалиста-расчетчика. А спустя три года она переходит в Конаковский лесхоз на должность плановика-экономиста. В лесхозе работал водителем и муж Валентины Федоровны. К тому времени любимец семьи сын Валера уже учился в городской школе № 5. Домой приносил одни пятерки. Особенно любил математику. Наверное, предрасположенность к точным наукам и аналитическое мышление передались ему от матери.
Время работы в Конаковском лесхозе Валентина Федоровна вспоминает как лучшие годы своей жизни, которые принесли ей много радости и приятных впечатлений. Коллектив был как родной, все работники уважали ее, всегда прислушивались к ее мудрому мнению. И неспроста Валентина Федоровна была избрана председателем профсоюза предприятия. С той поры прошли годы, но до сих пор коллеги с особой теплотой вспоминают эту добрую, отзывчивую женщину. С которой всегда можно было поговорить по душам, поделиться сокровенным. Кстати, не раз Валентину Федоровну пытались переманить «наверх», предлагали высокую должность в Калининском областном управлении лесхоза, даже в Москву звали занять пост при Министерстве лесного хозяйства. Но она категорически отказывалась менять на министерские регалии любимую работу, любимый коллектив, свой родной, любимый сердцу город.
В Конаковском лесхозе Валентина Федоровна Максимова проработала до 1995 года и в 58 лет ушла на пенсию. В молодой России уже шла эпоха лихих 90-х. Искренне убежденный коммунист и проповедник честности, порядочности, справедливости очень тяжело переживала она развал великого государства. В стране в ту пору царил хаос, рушилась экономика, закрывались сотнями заводы и фабрики, разорялись колхозы. Народ, брошенный новыми хозяевами жизни на произвол судьбы, бедствовал, нищал. «Не верю я этим младореформаторам… Не туда они ведут страну… Разграбят и бросят…», — переживала Валентина Федоровна. И только спустя годы многие вспомнили, насколько она была права. Знаменитый Конаковский лесхоз вскоре тоже прекратил свое существование. Наверное, все это здорово подорвало здоровье Валентины Федоровны.
Наша героиня прожила долгую, счастливую жизнь со своим любимым мужем Виктором Федоровичем. Он ушел из жизни совсем незадолго до 55-летия дня их свадьбы.
Сегодня Валентина Федоровна полностью отдает себя двум своим любимым внучкам и трем правнукам. Она очень гордится сыном Валерием, который, как и она прошел нелегкий жизненный путь от простого рабочего до руководителя крупного автотранспортного предприятия. И всего добился сам.
От имени редакции газеты «Конаковская панорама», от имени бывших коллег по работе в Конаковском леспромхозе, от имени жителей города Конакова мы поздравляем Валентину Федоровну Максимову с юбилеем и от души желаем ей здоровья, долгих лет жизни, любви и заботы родных и близких.
Подготовили Екатерина Чеснокова и Илья Крылов
На фото:
1. Валентина Воробьева, Казахстан, 1955 год.
2. Работники Конаковского лесхоза на демонстрации по случаю празднования Дня Октябрьской революции (шестидесятые годы прошлого века).
3. Дружный коллектив Конаковского лесхоза встречает Первомай (семидесятые годы прошлого века).
4. Начальник планово-экономического отдела Конаковского лесхоза Валентина Федоровна Максимова за работой.
5. Валентина Федоровна и Виктор Федорович Максимовы на своей Золотой свадьбе, 2005 год.