Роскошные обломки прошлого
В запасниках Конаковского краеведческого музея хранится немало предметов, по разным причинам не вошедших в основную экспозицию. Большой интерес сотрудников вызывал достаточно большой фаянсовый фрагмент, считавшийся угловой частью камина, либо роскошной изразцовой печи. Розово-голубая глазурь, нанесенная поверх фаянса, щедро украшена золотом.
Изразцовые печи в селе Кузнецово были почти в каждом доме даже у рабочих. Об этом свидетельствуют кадры из фильма «Соловей-соловушко» (другое название «Груня Корнакова») который повествует о событиях, произошедших на фабрике Кузнецова в 1906 г. Фильм снимался у нас в 1931 — 1936 гг., в заводских цехах, на наших улицах, в домах, уцелевших со времен описываемых событий.
Красивая изразцовая печь была в скромном доме рабочего Петра Корнакова. Ее видно в самых первых кадрах фильма. Изразцы пороскошнее показаны в доме управляющего Новостьянова (в реальности Артамона Петровича Савостьянова). И еще более великолепную печь можно увидеть в доме самого фабриканта, по фильму Лузнецова (эти кадры на самом деле также снимались в доме управляющего, поскольку дом самого Кузнецова к тому времени был разрушен).
Фильм цветной (это первый советский цветной художественный фильм, снятый Н. Экком), поэтому оценить их можно по достоинству — это настоящие произведения искусства. Сотрудники музея долгие годы лелеяли надежду, что фрагмент, имеющийся у них, является обломком из какого-нибудь из этих домов.
Интерес к роскошному экспонату вспыхнул с новой силой после того, как музею был подарен еще один аналогичный предмет, внешний вид которого не оставлял сомнений в том, что оба фрагмента были частью одного целого. Фрагмент в числе прочих вещей был недавно подарен музею представителем известной в Конакове семьи Курносовых – Александром и достался ему в наследство от предков.
Александр не знает как эти предметы оказались в собственности семьи, однако предположил, что сведения семейной биографии могут прояснить некоторые моменты. Оказывается, прадед Савва Николаевич Курносов с семьей приехал в Конаково в числе прочих жителей затопленной Корчевы и устроился на фаянсовый завод рабочим ангобного цеха.
Многодетную семью советские власти вселили в дом вышеупомянутого Савостьянова, после революции переселившемся в Москву. Потомки Саввы Николаевича: сын Андрей Савич с семьей, а впоследствии и внук Павел Андреевич с женой и сыном Александром жили в нем до 1965 года.
Александр помнит, что в доме были красивые печи с изразцами. Он зарисовывал их будучи ребенком и помнит: на них не было золота. Еще он помнит этот розово-голубой обломок с широкой золотой полосой и вазу, что на нем стояла еще при прабабушке. Позже родители получили квартиру в благоустроенном доме как строители ГРЭС. Тот самый фрагмент с той самой водруженной на нем вазой переехал вместе с ними.
А дом бывшего управляющего был разрушен. При разборе строители нашли подвал забитый фаянсовыми изделиями. Но тогда они не считались ценностью и вполне возможно были выброшены на свалку.
Совет сотрудников музея привлек к выяснению истины знатоков местной истории потомственного краеведа Л.Г. Ефремову и художника фаянсового завода Зинаиду Николаевну Апостолову. По воспоминаниям, которые они слышали от старожилов, золото в печных изразцах не использовалось. Но были среди кузнецовской продукции изделия, которые щедро украшались золотом. Это были иконостасы. Такова русская традиция: самое лучшее в храм.
Всего на нашей фабрике было изготовлено 38 иконостасов. Один из них Матвей Сидорович демонстрировал на Всемирной Парижской выставке 1900 года. Известно также, что в Россию иконостас не вернулся – был куплен угольным магнатом П.П. Рыковским для еще недостроенного храма в чешском городе Марианские Лазни и позже установлен там. И храм, и иконостас остались до сего времени в целости и сохранности. Розово-голубая глазурь на нем щедро украшена золотом.
Выяснилось также, что в построенном в 1915 г. старообрядческом храме Тихвинской иконы Божьей Матери была установлена точная его копия. Черно-белая фотография, сделанная с него, не слишком четкая. Но фото из Чехии современные и дают возможность ответить на вопрос о происхождении фаянсовых фрагментов, оказавшихся в распоряжении Конаковского краеведческого музея. Это обломки иконостаса Тихвинского храма, разрушенного большевиками в 1937 г.
Храм простоял всего 21 год, но действовал всего 12 лет. За это время иконостас успел стать легендой. Одни люди утверждали, что располагают фрагментами иконостаса, найденными на развалинах храма. При этом называли разные цвета: зеленый, синий, фиолетовый. Истина, наконец-то установлена. Музей в ближайшее время выставит фрагменты на общее обозрение. Конаковцы имеют право их видеть.
Научный сотрудник Конаковского краеведческого музея Ирина Вдовенко