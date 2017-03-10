Реконструкция стадиона
Реконструкция стадиона в Конаковском бору продолжается
Долгие годы в конаковском бору существовал городской стадион. Здесь проходили соревнования и тренировки спортсменов, культурные мероприятия. Рядом со стадионом была зона отдыха с колесом обозрения, парашютной вышкой и детской площадкой. Последнее мероприятие проходило 20 лет назад. Это был праздник в честь 60-летия города. Уже тогда стадион имел довольно плачевный вид. Последующие 18 лет признаки запустения и разрухи стремительно возрастали.
Лишь в 2014 г. администрация города Конаково начала восстанавливать этот значимый для города объект. По плану власти намереваются возродить его в прежнем виде, включая даже гипсовые фигуры спортсменов, но с применением современных материалов и технологий.
Программа реконструкции уже в значительной мере выполнена и на стадионе уже проходят тренировки и соревнования, в том числе и областного масштаба. Поле с искусственным покрытием, размер поля олимпийский. В завершающей фазе строительства трибуны на 1,5 мест, комментаторские кабины и тренерские помещения. Кроме этого, появятся вышки для освещения, чтобы проводить мероприятия в вечернее время.
Глава администрации города Конаково О.В. Шаталов сообщил нам, что в 2016 и 2017 гг. запланировано реализовать на данном объекте 18 млн. рублей. А далее все будет зависеть от доходов бюджета.
Запланировано строительство комнаты приема и раздевалок для спортсменов Душевые и туалеты, в том числе и туалеты для отдыхающих в бору. Планируется разместить пункт проката: летом там можно будет взять велосипеды, а зимой лыжи, сноуборды, ватрушки – все, чем пользуются наши жители на отдыхе в бору.
Стадион будет сертифицирован по международным стандартам. Там можно будет проводить международные футбольные матчи, легкоатлетические соревнования.
Ко дню 80- летию города будет введена в эксплуатацию первая часть объекта: само поле с беговыми дорожками и легкоатлетическими снарядами, и трибуны с комментаторскими кабинами.
Бор останется перекрытым для въезда автотранспорта. Перегорожены все возможные проезды. За порядком следят сторожа, ГИБДД и полиция. Существующая дорога не будет расширена останется в таком виде, как существует сейчас. Въезд будет разрешен только для спортсменов по специальным пропускам. Для другого автотроанспорта будет
Лесопарку не будет нанесен вред, за этим будет строгий контроль.
Строительство спортивного объекта согласовано с Правительством Тверской области и Природоохранным комитетом.
Ирина Вдовенко