Птица счастья завтрашнего дня прилетела, крыльями звеня…
Конаковцы уже привыкли, что жители нашего города блистают на сценах, подиумах, спортивных аренах разных городов. Наши «звёзды» и «звёздочки» покорили уже и центральное телевидение. Артистка народного цирка «Фантазеры» (руководитель Ольга Ершова) Дарья Ивченко будет участвовать в проекте «Синяя птица» на телеканале Россия1 (буквально на днях стало известно, что она прошла в финал конкурса).
Также в отборочном конкурсе принимала участие наша юная воспитанница народного цирка «Фантазёры» Витта Сорокина. Своим выступлением она покорила сердца многих, но не прошла в финал. У этой нашей талантливой землячки всё ещё впереди, ведь она, несмотря на свой юный возраст, очень артистична, талантлива и требовательна к себе.
Конаковцы следили за выступлениями своих землячек по телевидению, участвовали в онлайн голосовании. В преддверии конкурса компетентными комиссиями были отсеяны тысячи одаренных детей, но благодаря своему таланту, наша Даша Ивченко прошла на конкурс напрямую без кастинга. Её руководитель Ольга Ершова верит в свою воспитанницу.
Ответственному выступлению на программе предшествовали каждодневные репетиции и отработка каждой детали номера до идеала. Поддержать Дашу во время съемок пришел руководитель театра кошек Юрий Куклачев и даже подарил книгу собственного сочинения. Невзирая на волнение и сложность акробатических трюков, все прошло успешно.
Впереди финал шоу и объявление победителя всего проекта. Однако, независимо от того, какими будут конечные итоги конкурса, для нас Даша является победителем. Уже её участие в проекте можно считать большим достижением.
Дарья, мы все болеем за тебя! Держись и не волнуйся, каким бы не был результат, свою «птицу удачи» ты уже поймала.
Людмила Кикало