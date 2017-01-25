Прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии терроризму
В последние десятилетия экстремизм и терроризм превратился в одну из наиболее острых проблем не только в мире, но и в нашей стране. Вопросы соблюдения законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму находятся на постоянном контроле Конаковской межрайонной прокуратуры. В рамках осуществления надзора за соблюдением законодательства о противодействии терроризму сотрудниками прокуратуры проводятся проверки объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, в ходе которых выявляются недостатки при обеспечении их защищенности. Особенное внимание уделяется дошкольным и школьным образовательным учреждениям города Конаково и Конаковского района.
Корреспондентам «Конаковской панорамы» удалось не только побеседовать с помощником прокурора Валентиной Сергеевной Карповой, но и побывать на проверках в двух образовательных учреждениях города: средней школе №3 и гимназии №5. При проверке школы №3 было установлено, что вместо специализированной охраны на входе в учреждение охрану осуществляет женщина-вахтёр, в ограждении школы отсутствует пролёт, открыты ворота паспорта антитеррористической безопасности старого образца и не соответствуют современным требованиям.
Наряду с нарушениями, есть и положительные моменты: на входе имеется пропускная система, установлена рамка металлоискателя, которой пользуются в случае проведения мероприятий, на территории школы работает шесть видеокамер, имеется тревожная кнопка, кнопка пожарной охраны.
Аналогичные нарушения были обнаружены и в гимназии №5, где также отсутствует специализированная охрана, и имеются пролёты в ограждении, а также открыты ворота. Помещения гимназии оснащены 14 камерами.
Особое внимание при проверке уделялось вопросам пресечения уголовно-правовыми средствами попыток распространения идеологии экстремизма и терроризма, в том числе посредством сети Интернет. В компьютерном классе выборочно были проверены компьютеры на оснащение контент фильтрами от экстремистских материалов, мата и порнографии. В данной проблеме нарушений не выявлено.
Валентина Сергеевна рассказала, что за истекший период 2016 года Конаковской межрайонной прокуратурой проведены проверки исполнения требований антитеррористического законодательства в местах массового пребывания людей, на объектах транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, образования, здравоохранения, культуры и спорта.
Также в 2016 году прокуратурой проведено шесть заседаний рабочей группы по вопросам состояния законности и результативности работы правоохранительных органов района по противодействию терроризму, экстремизму, правонарушениям в сфере межнациональных отношений, противодействию незаконной миграции.
В нарушение требований Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Требований к антитеррористической защищенности объектов спорта, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г. № 202, Требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 г. №272 о необходимости составления паспортов антитеррористической безопасности строго определенной формы, Конаковской межрайонной прокуратурой установлено, что на объекты: МБУ ДК «Современник» МО «Конаковский район», ЗАО СОЦ «Карачарово», МБУ «Конаковская городская централизованная библиотечная система», МБУК «Городенский сельский Центр культуры и досуга», МБКПУ «Конаковский городской ДК им.Воровского», МКУ «Радченковский Дом Культуры», МБУ «Конаковский лед», МБОУ ДОД СДЮСШОР Конаковского района, девяти школ и детских садов паспорты не соответствуют требованиям законодательства, не утверждены соответствующими структурами. В ряде объектов ответственные лица за содержание и безопасное состояние не назначены. Внутренние документы, план действий в случае возникновения террористической угрозы не приняты и не разработаны. Соответственно инструктажи, учения по данной тематике не проводятся, наглядная агитация антитеррористической направленности не размещена. Контроль за нахождением лиц, въездом и нахождением транспорта на территории и здании не обеспечивается должным образом.
В связи с чем в адрес руководства указанных организаций направлено 20 представлений об устранении выявленных нарушений, которые на сегодняшний день рассмотрены и удовлетворены.
Работа по проведению категорирования на территории Конаковского района начала вестись только в декабре 2016 года, после удовлетворенного судом иска Конаковского межрайонного прокурора об обязывании создания перечня мест массового пребывания людей. В Конаковском районе комиссия для проведения категорирования мест массового пребывания людей создана также в декабре 2016 года.
По ряду проверенных объектов установлено отсутствие системы видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией, системы освещения. В связи с этим в Конаковский городской суд направлены иски о возложении обязанности по обеспечению антитеррористической защищенности руководством объектов культуры и спорта: ООО «Дельфин», МБУ ДК «Современник» МО «Конаковский район», МБОУ ДОД СДЮСШОР Конаковского района, которые на сегодняшний день рассмотрены и удовлетворены, и 7 исков по детским садам, которые еще не рассмотрены. Директорам 11 образовательных учреждений внесены представления о выполнении требований антитеррористического законодательства и установлении видеонаблюдения.
В 11 школах отсутствуют специализированная охрана и тревожные кнопки, в связи с чем также директорам внесены представления об устранении выявленных нарушений.
В ходе проведения проверок образовательных учреждений установлено, что в некоторых школах не создана постоянно действующая комиссия по сверке библиотечного фонда с федеральным списком экстремистских материалов в целях предупреждения возможности поступления экстремистских материалов в библиотеку. В связи с данными выявленными нарушениями в адрес руководителей шести поселковых школ направлены представления, которые также удовлетворены.
По выявленным нарушениям в Конаковский городской суд Конаковским межрайонным прокурором в порядке ст. 45 ГПК РФ направлено 6 исковых заявлений о возложении обязанности ограничить доступ на Интернет сайты, которые рассмотрены и удовлетворены. Выявленные нарушения устранены.
Установлено, что на территории Конаковского района по-прежнему в части образовательных учреждений имеются нарушения федерального законодательства: отсутствует частично освещение на прилегающей территории, территории МБОУ СОШ и МБДОУ частично не огорожены, ограждения имеют повреждения, отсутствуют элементы ограждений (калитки, ворота).
Причиной повторяющихся нарушений является дефицит бюджетных средств. По выявленным недостаткам будут составлены акты прокурорского реагирования. Работа по проверке детских и социальных учреждений прокуратурой будет продолжена.
Людмила Кикало