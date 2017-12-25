Поздравление директора ГРЭС Ильи Борисовича Новожилова

Ирина Вдовенко | 25.12.2017 | Без рубрики | Комментариев нет

                                                                     Дорогие жители города Конаково!

Novozhilov for webОт лица Конаковской ГРЭС поздравляю вас с Днем энергетика и наступающим Новым годом.

Хочется пожелать вам в новом, 2018 году, успеха, крепкого здоровья и исполнения всего задуманного. Пусть сбудутся ваши заветные желания!

Пусть весь год в ваших сердцах царит тепло и свет, которые будут служить источником внутренних сил и нескончаемой энергии! Отдельную благодарность я хотел бы выразить трудовому коллективу станции, а также всем энергетикам за их самоотверженный труд и стойкость, результатом которого являются свет и тепло в наших домах.

Похожие записи