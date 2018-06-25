Помнить всех поимённо. Грачёв Василий Романович
В Великую Отечественную войну с территории Конаковского района было призвано порядка 17 тысяч человек. Они воевали в составе разных частей и соединений на разных фронтах от Сталинграда до Берлина. Кто-то с честью вернулся назад, с боевыми наградами на груди; кто-то остался на полях сражений; судьба иных до сих пор остается неизвестной. До недавнего времени пропавшим без вести считался уроженец Конаковского района рядовой Грачёв Василий Романович. Лишь недавно выяснилось, что он погиб, освобождая от врага Новгородскую область. Эти сведения стали бесценным подарком для его дочери, Людмилы Васильевны Грачёвой, в настоящее время проживающей в нашем городе.
Почитание погибших за Родину всегда было традицией наших народов, сохранилось оно и в ХХI веке. И лучшее тому доказательство – международное движение «Бессмертный полк», родившийся в 2011 г.и «Поисковое движение России», созданное в апреле 2013 года и объединившее как ранее существовавшие поисковые группы, так и вновь созданные организации. Это общероссийское общественное движение за короткий срок стало одним из самых массовых в России, объединив более 42 тысяч активистов. 1428 поисковых отрядов созданы в 74 субъектах Российской Федерации. Одна из них — Маловишерская поисковая группа «Память». За период своего существования им удалось обнаружить сотни неучтённых захоронений, поднять останки 760 погибших красноармейцев, найти 58 солдатских медальонов и установить имена 39 павших защитников Отечества.
Результаты работы группы изложены в книге «Они сражались за Малую Вишеру». Написана книга на основе архивных документов, работ советских, российских и зарубежных историков, воспоминаний как наших, так и немецких военных. Это первое серьезное исследование, которое освещает боевые действия 1941 года на территории Маловишерского и прилегающих к нему районов.
Значение этих боев трудно переоценить. После захвата Новгорода в августе 1941 г. основные усилия врага были направлены на прорыв к Ладожскому озеру и захвату Ленинграда. В ходе Тихвинской оборонительной операции 24 октября 1941 года г. Малая Вишера был оккупирован войсками 16-й армии вермахта. Однако, менее чем через месяц, 20 ноября 1941 года, в результате контрнаступления, город был освобождён войсками 111-й и 259-й стрелковых дивизий 52-й отдельной армии РККА.
Тихвинская наступательная операция стала первым крупным наступлением советских войск в ходе войны. Итогом операции стало освобождение Малой Вишеры, Тихвина, ряда населенных пунктов, восстановление железнодорожного сообщения по ветке Тихвин-Волхов, возвращение линии фронта на рубеж р. Волхов и создания предпосылок для снятия блокады Ленинграда, которое советское командование пыталось осуществить зимой 1941-42 гг.
В списке погибших значится имя рядового 944 саперного полка 259-й стрелковой дивизии Грачева Василия Романовича. Он погиб 13 ноября 1941 г. у деревни Пустая Вишерка. В тот день погибли еще 282 человека, 843 бойца были ранены, а 180 человек не нашли и записали пропавшими без вести.
По оценкам немецкого командования, атаки советских войск отличались особой ожесточённостью и были организованы по принципу «живой волны». Немецкие войска (это были, кроме немецких, испанские и французские части) отчаянно сопротивлялись. Населённые пункты, в том числе и Пустая Вишерка, по нескольку раз переходили из рук в руки. Потери личного состава противника оценивались в 600 человек.
Воспоминания участника Тихвинской оборонительной операции
О боях за Малую Вишеру и близлежащие населённые пункты в своих воспоминаниях написал полковник в отставке М. П. Таут. В 1941 г. он в звании майора командовал саперным батальоном 259-й стрелковой дивизии. Он упоминает, что в дивизия противостояла врагу на участке деревни Пустая Вишерка, на южной окраине города.
Но саперные роты располагали только винтовками, часть которых к тому же не имела штыков. На весь батальон выдали лишь два автомата ППШ (с одним диском каждый) и 3-4 самозарядные винтовки СВТ. Пулеметов не было никаких. Оборонявшиеся подразделения не поддерживались ни артиллерийским, ни минометным огнем. В таких условиях они вынуждены были отступить под натиском врага.
М.П. Таут также признает, что к тому времени советские командиры не располагали и достаточным боевым опытом. Тактические приемы были однообразны. Преобладала атака «в лоб», к маневру прибегали редко. Да и трудно было ожидать иного, когда среднее звено нашего командного состава в основном состояло из людей, призванных из запаса, то есть с недостаточной боевой подготовкой, а иногда и вовсе без нее. Но бойцы были сильны духом, что и помогло противостоять превосходящим силам противника.
Примерно в середине ноября 52-я армия перешла в наступление, в котором 259-я дивизия должна была во взаимодействии с соседом слева, 267-й дивизией, овладеть Малой Вишерой. Советские войска стали получать долгожданную поддержку авиации и артиллерии. Противник упорно держался, используя тактические выгоды своего расположения: передний край его обороны проходил по обрывистому берегу речки и, кроме того, был усилен проволочными заграждениями и минными полями. Атаки советских войск долго не приносили успеха. Наши стрелки лезли буквально напролом, несли большие потери, но сокрушить вражескую оборону не могли. Комдив 259-й А.В. Лапшов проявлял чудеса бесстрашия и практически не покидал передовой, не раз вел людей в атаку. Но он был слишком и горяч и действовал иногда чересчур прямолинейно.
Бой за Пустую Вишерку был первым успехом дивизии после ее прибытия на Волхов. Здесь она взяла первые скромные трофеи: одну танкетку, две противотанковые пушки, несколько тяжелых и легких пулеметов, много автоматов и другого стрелкового оружия и боеприпасов.
Окружить и разгромить вражеский гарнизон в Малой Вишере не удалось, 259-я дивизия не смогла выйти на пути отхода противника, соединение ее с частями 267-й дивизии не состоялось. Остатки гитлеровского гарнизона успели выскользнуть из города. Город был занят нашими войсками.
Ирина Вдовенко