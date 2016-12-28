«Покажи свою энергию» — девиз конкурса «PlayEnergy 2016»
23 декабря на Конаковской ГРЭС завершился региональный этап образовательного проекта «PlayEnergy» компании ПАО «Энел Россия». Данная инициатива проводится компанией восьмой год подряд. Основная цель данного проекта – привить подрастающему поколению культуру потребления и бережного отношения к энергии, научить заботиться об окружающей среде и экологии родного города. Каждый год темы конкурса разные. Так, нынешний сезон «PlayEnergy» прошел под девизом «Покажи свою энергию».
Школьники из с. Завидово, п. Изоплит, дер. Мокшино, п. Редкино с. Селихово, дер. Вахонино, гимназии № 5 г. Конаково, МБОУ СОШ № 3 Г. Конаково, МБОУ СКШ № 4, учащиеся Конаковского энергоколледжа и МБДОУ Центр внешкольной работы представили на конкурс 27 оригинальных проектов. В этом году к участию в конкурсе впервые присоединился Кимрский район.
В состав жюри в этом году вошли: заведующая отделом мониторинга и отчетности управления образования Конаковского района Гурьянова Людмила Юрьевна, главный инженер Конаковской ГРЭС Сычев Евгений Иванович, начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности Конаковской ГРЭС Лобачев Алексей Викторович, ведущий специалист группы по развитию и обучению персонала Конаковской ГРЭС Сухарева Марина Борисовна и ведущий эколог станции Кириллова Инна Вячеславовна. Компетентное жюри определило, какие работы будут принимать участие уже в следующем, национальном, этапе конкурса.
В младшей возрастной категории (5-8 классы) первое место занял проект «Экодом» учеников 6-7 классов школы № 9. Ребята подготовили продуманный до мелочей красочный макет, представляющий собой купольное строение, в котором для обогрева используется биотопливо, а также возобновляемые источники энергии (солнце, ветер). Форма дома и материалы, из которых он построен, позволяют получить недорогое, с точки зрения затрат на отопление и освещение, загородное жилье.
Второе место было присуждено ученикам 7 класса из д. Вахонино. Ребята представили проект под названием «Энергия игры». Школьники разработали целую настольную игру «ТРИ-Э» (Экология. Эмоции. Энергия) и, чтобы наглядно продемонстрировать ее суть, сыграли один раунд с членами жюри.
Третье место досталось проекту «Освещение поселка», который был представлен учениками 8 класса из п. Изоплит. Идея использовать энергию танца на площади для освещения поселка не6 только оригинальная, но и красивая. Презентация сопровождалась наглядной демонстрацией с помощью светомузыкального представления.
Приз зрительских симпатий получили ученики 6 класса школы №4, придумавшие проект «Энергия на дороге. Энергетический мост». Уникальность моста заключается в специальном покрытии, которое, благодаря солнечному свету, может вырабатывать электроэнергию. Таким образом, энергия используется для ежедневной эксплуатации моста. А сам мост спроектирован таким образом, что он является своего рода, коллектором, аккумулирующим солнечную энергию для очистительных водных конструкций, находящихся под ним. Очистительные водных сооружения решают одну из главных экологических задач – очистку реки.
Среди старшеклассников (9-11 классы) первое место занял проект «Энергия скорости». Ребята из Конаковского энергетического колледжа представили макет дороги, вдоль которой установлены специальные мини-станции, вырабатывающие электроэнергию за счет воздушного потока, возникающего вслед за движущейся по дороге машиной.
Второе место было присуждено проекту «Использование солнечной энергии в школе», который демонстрировал рациональность использования солнечной энергии для обеспечения энергопотребления школы. Ученики 10 класса МБОУ СОШ №3 подготовили фильм со своим участием, где показали процесс создания своими руками специальных солнечных панелей. В течение дня они будут собирать солнечный свет и преобразовывать его в электроэнергию, которая в дальнейшем сможет обеспечивать жизнедеятельность школы. Ребята также произвели расчеты, показывающие сколько школа смогла бы сэкономить, используя эти солнечные панели.
Третье место досталось ученикам 10 класса гимназии №5 с проектом «Энергия мира». Школьники представили модель теллурия Солнце-Земля, на котором укреплен щуп, уходящий в ионосферу для создания разности потенциалов. В основе проекта лежит знание того, что Земля-Ионосфера действует как гигантский конденсатор, емкость которого составляет 1,8 Фарад. Проект предлагает добывать энергию земли для полетов в межзвездных пространствах.
Приз зрительских симпатий получил проект «Освещение улиц за счет движения автомобилей» учеников 11 класса п. Изоплит. Суть его заключается в том, чтобы установить на улицах с активным автомобильным движением так называемые «ловушки» для аккумулирования электроэнергии, которая в будущем может быть использования для освещения улиц. Свою идею ребята наглядно продемонстрировали с помощью красочного светового представления.
В начале 2017 года в Центральном офисе компании ПАО «Энел Россия» пройдет заседание национального жюри конкурса. Наряду с ребятами из Конаково за главный приз будут соревноваться также школьники из других регионов, где у компании есть производственные филиалы. За заветную победу будут соревноваться лучшие проекты Конаковской, Невинномысской, Среднеуральской и Рефтинской ГРЭС. Пожелаем ребятам удачи!
Ирина Вдовенко
Фото С.Афонина
.