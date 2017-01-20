Поэт Михаил Косов: «Я не умею лицемерить…»
Поэт Михаил Косов: «Я не умею лицемерить…»
«Я не умею лицемерить…» — заявил в первой строке своего сборника стихов «Зарница» конаковский поэт Михаил Косов. Он – представитель поколения «детей войны», с первых лет жизни хлебнувших по самый край невзгод, горя, страданий и потому не привыкших пасовать перед трудностями. Их не испугать ничем, поэтому это поколение не считает нужным угождать и льстить. Прямоту и честность они считают своим долгом. И, как правило, имеют четкую гражданскую позицию, которую не боятся озвучивать. Именно такова и поэзия Михаила Пантелеевича Косова. Одновременно она полна любви к Родине, ее прошлому, настоящему и будущему.
Значительную часть сборника занимает поэма «Куликово поле», написанная к 635-летию Куликовской битвы. «Зарница – самое почитаемое явление природы у славян,- делает Михаил Пантелеевич пояснение в авторском предисловии,- Появление зарницы предвещало яркий солнечный день. Куликовская битва была той зарницей, светом надежды во мраке татаро-монгольского ига. Но еще долго Москва платила дань Золотой орде. Куликовская битва сплотила русский народ, явилась фундаментом, на котором было построено великое государство с названием Русь» .
Для поэта события более, чем 600-летней давности — не далекая абстрактная история, а вполне конкретные люди – великий князь Дмитрий Донской, воевода Боброк, воин-монах Пересвет, воины Васюк Сухоборец и Гридя Хрулец, совершившие подвиг во имя Родины на Куликовом поле.
И узнали во всем мире-
Нет Руси сильней!
Битва шла часа четыре,
Хоронили восемь дней.
Великая Отечественная — война, которую пережил сам Михаил Пантелеевич, до сих пор отдается болью в сердце и отзывается душе стихами.
Стоят на земле обелиски,
Где огненным валом война
Прошла по далеким и близким,
Деревни сжигая дотла.
Но испытания не сломили поэта, как не сломили они весь советский народ. После войны и Победы прошла целая жизнь, полная забот, радостей. Сейчас, оглядываясь на путь, пройденный народом, поэт считает главным, объединяющим его началом Веру: «Именно в ней мы черпали силы».
Ты опора наша, заступница,
Крепче щита не найти,
Надежная наша попутчица
На нашем бренном пути.
Размышления о жизни и счастье, воспоминания о любимых, нежданные встречи и тихие часы наедине с природой – темы его стихов.
Не поеду я в Сочи
В эту чудную даль
Пусть там море грохочет,
Пусть растет там миндаль,
Золотистые пляжи,
Там покой и уют.
Только кто мне расскажет
Как кувшинки цветут?
Как туманом клубится
Карачаровский плес
Здесь нельзя не влюбиться
В край озер и берез.
Наверное, как и всех, иногда поэта печалит настоящее и страшит будущее.
Да и сам я вою волком,
Замордован нищетой.
Да от воя нету толку
Не поможет – вой не вой…
Однако, сложности не способны сломить настоящую русскую душу. Об этом последнее четверостишие сборника, звучащее как призыв мудрого, несмотря ни на что счастливого, продолжающего жить полной жизнью человека.
Жизнь продолжается! Мы должны жить,
Радоваться солнцу восходящему,
Мечтать, творить – любить.
Все в жизни настоящее!!!
Сборник Михаила Пантелеевича Косова «Зарница» можно найти в библиотеках на Горького 3 и на Свободе 119.
Ирина Вдовенко