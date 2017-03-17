Подготовка в весеннему призыву
Лучшие друзья российского народа – ее армия и флот. Эта истина не раз подтверждалась историей. В последние годы на фоне общего подъема патриотизма в стране отмечается также значительное повышение престижа военной службы в обществе в целом и среди молодежи призывного возраста в частности. Но в первую очередь служба в армии — это гражданский долг каждого мужчины и обязанность, прописанная в российском законодательстве.
По Закону РФ «О воинской обязанности и военной службе» все граждане мужского пола по достижении 17 лет обязаны встать на военный учет. В данный момент отдел военный комиссариат по г. Конаково проводит постановку на воинский учет. Процедуру прошли 350 человек – это граждане 2000 года рождения и 10 человек старшего возраста, которые подлежат призыву.
В апреле начнется весенний призыв на службу в армию. Уже сейчас военном комиссариате Конаково и Конаковского района идет подготовительный период к призыву — 2017. Как нам сообщила Е.Г. Орлова, начальник отделения призыва граждан на военную службу, порядка 100 человек уже получили повестки на медицинскую комиссию.
Со следующей недели молодые люди призывного возраста будут оповещаться по месту жительства. Если мужчина призывного возраста в марте не получил повестку, то он сам должен прийти в военный комиссариат и получить ее. Комиссии начнут действовать 3 апреля. Примерно с 24 апреля начнутся отправки. Уже в апреле в армию уйдут 20 человек.
На областном сборном пункте призывник обязан предоставить справку от нарколога. Поэтому перед отправкой все призывники направляются в наркологический диспансер, где они проходят тесты на наличие наркотических веществ в организме. Иногда такие тесты бывают положительными и причиной тому в большинстве случаев являются курительные смеси для кальянов. Ведь практически во всех содержатся наркотические вещества. Помните об этом!
Также на всех призывников направляются запросы в Информационный центр Тверского УВД и, если человек привлекался к административной или уголовной ответственности, то эти сведения будут в личном деле.
При определении места службы учитываются состояние здоровья и физическая подготовка призывника, его образование, наличие специальности и в некоторых случаях даже наличие значка ГТО, ведь дает некоторые элитные войсковые части включают его наличие в список требований.
Просим всех, кто получил повестки явиться в указанный срок на призывную комиссию. Все вопросы, связанные с призывом, предоставлением отсрочки и освобождения от призыва решает только призывная комиссия Конаковского района. За уклонение от мероприятий, связанных с призывом, по законам РФ граждане несут уголовную ответственность.
Елена Геннадьевна отмечает, что сейчас молодые люди хотят служить и понимают необходимость этого. Такая тенденция существует с 2014 г. когда вышел Указ, по которому «уклонисты» получают не военный билет, а справку, где указано, что «не служил по незаконным основаниям». Такая справка дается на всю жизнь и является свидетельством того, что человек является нарушителем закона. Для таких людей закрыты многие двери, например, закрыт путь на государственную службу. Бывают случаи, когда по достижении 27 лет молодые люди являются в военкомат и заявляют, что не знали о том, что им присылались повестки. Однако, незнание законов не освобождает от ответственности. Поэтому не стоит портить себе биографию, ведь срок службы всего 12 месяцев.
По итогам осеннего призыва 2016 г. военный комиссариат города Конаково и КАонако передал в следственный комитет документы на четырех молодых людей. В отношении них возбуждены уголовные дела за уклонение от мероприятий связанных с призывом. Возможно, этой процедуре подвергнутся еще три человека.
Елена Геннадьевна отметила результаты анализа дел призывников: если осенью 2009 г. Конаковский военный комиссариат передал в запас по состоянию здоровья 190 человек, то осенью 2016 г. всего 58. Факт любопытный и говорит о том, что с одной стороны молодежь стала здоровее, а также о том, что среди них желающих «откосить» от армии стало гораздо меньше.
Сейчас проходит оформление ребят, изъявивших желание поступать в учебные заведения Министерства обороны. Таких порядка 20 ребят и 4 девушки изъявили желание поступать в Тверскую военную академию им. Жукова, чтобы получить высшее военное образование. Пока прием документов не закончен и если у кого-то есть желание стать офицером, то нужно обратиться в военный комиссариат г. Конаково.
Ирина Вдовенко