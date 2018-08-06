Пленэр у Нептуна
Дружное «ура!» издали воспитанники летнего лагеря ЦВР, когда им сообщили в выходе на пленэр. Каждый художник, даже начинающий знает, что пленэр- это значит живопись на открытом воздухе. Рисовать в студии за мольбертом детям, конечно тоже нравиться, но погожий летний денёк манил на воздух. Побыть не берегу, насладиться легким ветерком и зарисовать пастельными мелками выбранный сюжет –такая передними стояла задача.
Место для пленэра выбрали идеальное – поляна на берегу Донховки, у Нептуна. Под неусыпным оком педагога Татьяны Руслановны Беляковой ребята приступили к работе. Все были в одном месте, все видели один и тот же вид, но рисунки у всех получились разные. Так и должно быть! Это значит, что каждый ребёнок – индивидуальность.
Ярик Дергунов и Максим Балухин запечатлели поросшие камышом берега Донховки и высокие дома на противоположном берегу. Софья Смирнова рисуя дома, не забыла и по красно- белую полосатую трубу ГРЭС. Даша Кочеткова решила зарисовать одиноко стоящее дерево, стоящее по ту сторону реки. Красивое, раскидистое и высокое, оно привлекло её внимание необычной формой кроны. На него обратила внимание и Алиса Королёва, но она добавила еще и дома за ним.
Арина Корюшкина заключила увиденный пейзаж в сердце в знак того, что она любит свой город и его природу. По этой же причине вокруг появились золотые рыбки, чтобы исполнить все желания всех жителей. Виолетта Заржевская нарисовала огромную радугу над городом. Она видела её не так давно, после теплого дождя. Помнит такую радугу Саша Бутырина. Радуга была во всё небо и отражалась в речной воде.
На рисунок Елизаветы Павлова попал большой мост через Донховку и проезжающий по нему транспорт. Алиса Кузнецова выбрала вид слева от моста, там деревья так высоки, что за ними почти не видно белых пятиэтажек. Назар Безуглый постарался запечатлеть на рисунке все детали пейзажа, на рисунок попал и проезжавший мимо красный катер. Алёна Морозова и Дарья Перун обратили внимание на фигуру Нептуна и вид на противоположные берег. В поле зрения Аксиньи попала лишь часть детской площадки -золотая рыбка.
Кроме занятий живописью ребята в тот день поучаствовали в увлекательном квесте, Выполнение заданий предполагало сплочённые командные действия. Но за время пребывания в лагере ребята успели подружиться и смогли их выполнить. Наградой стал сладкий приз, который разделили по-братски. Последний день лагерной смены получился интересным и очень насыщенными. Смена окончилась, но лето продолжается!
Ирина Вдовенко