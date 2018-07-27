Памяти Андрея Дементьева
«Когда я приезжаю в Тверь, душа моя восторгом полнится!» -так написал Андрей Дементьев о своем отношении к малой Родине – Твери. Он приезжал сюда с удовольствием, как приезжают в Отчий дом к родным людям. Здесь было его любимое детище — Дом поэзии, ставший центром развития поэтического творчества для талантливых людей всего края. Здесь сохранялись лучшие традиции отечественной культуры и взращивались новые таланты.
Земляки высоко оценили вклад поэта в развитие культуры области: Андрей Дементьев награждён Почетным знаком «Крест святого Михаила», знаком «Во благо земли Тверской», он являлся Почетным гражданином Твери и Почетным гражданином Тверской области. Поэт также награждался Государственными наградами: орденами Ленина, «Октябрьской революции», «Трудового Красного знамени», «За заслуги перед Отечеством», «Знак почёта», Государственной премией, премией Ленинского комсомола, Всероссийской премией М.Ю. Лермонтова, премией «Золотой Дельвиг» и др, и др.
Званий у Дементьева много, но еще больше – читательской любви. Он не стал официальным поэтом, не «забронзовел», получив признание и почёт. Он не утратил души и остался близким тем, кто, прочитав его первые стихи, увидел в нём большого поэта и близкого друга. Первые стихи Андрея Дементьева были опубликованы 70 лет назад. В последующие годы были опубликованы около 40 поэтических сборников в России, Ближнем и Дальнем зарубежье. Каждый сборник становился событием.
Некоторые из них можно увидеть на книжной выставке в Городской библиотеке на Свободе, 119. Поэтический сборник «Азарт», за который он получил Государственную премию, букинистические издания его первых поэтических опытов, автобиографическая книга «Ни о чем не жалейте вдогонку», которая знакомит читателей с фактами из личной и творческой биографии поэта, а также повествует о бурной и романтической эпохе «шестидесятников». Это было время, когда поэзия была настолько популярна, что поэты выступали на переполненных стадионах. Андрей Дементьев был одним из них. Он много и плодотворно работал: начинал как корреспондент «Калининской правды», 20 лет возглавлял журнал «Юность», долгие годы сотрудничал с «Литературной газетой».
Всего несколько недель не дожил Андрей Дмитриевич до своего 90-летия. В нашей памяти он останется как тонкий лирик, автор замечательных стихов и песен: «Не смейте забывать учителей», «Лебединая верность», «Баллада о матери», «Отчий дом» и др. Андрей Дементьев является также автором слов официального Гимна Тверской области, который утверждён Тверской Думой в 2012 г.
Ирина Вдовенко