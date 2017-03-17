Об истории города — школьникам

Ирина Вдовенко | 17.03.2017 | КП (газета), НОВОСТИ | Комментариев нет

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История – предмет не только занимательный, но и поучительный  — об этом шла речь на мероприятии, посвященном 80-летию нашего города, которое прошло в Конаковском краеведческом музее. История любого края хранит в себе опыт прошлых поколений, их достойные и темные дела, имена людей, их подвиги и труды, события, которые они вершили.

В истории нашего города были и взлеты и падения, были благоприятные времена,  и времена упадка. Но каждый раз открывались новые источники развития, появлялись люди, деятельность которых выводила на новый уровень жизнь города. Его сегодняшнее развитие внушает надежды, что  будущее у города вполне перспективное.

Основные вехи в истории Конаково, начиная с 17 – 18 вв., а именно с этого времени упоминаются в исторических источниках села, существовавшие ранее в пределах современных границ города, до событий сегодняшнего дня стали темой мероприятия. Рассказ был проиллюстрирован фотоматериалами.

Учащиеся 6 класса школы № 3, пришедшие на встречу в музей, показали хорошие знания своего города и с интересом послушали о событиях и фактах, которые были им неизвестны. Особенно понравились фотографии: старинные, сохранившиеся в альбомах наших горожан и в архивах Конаковского краеведческого музея и современные, сделанные с высоты птичьего полета фотографом «КП» С. Афониным.

Конаковский краеведческий музей планирует провести серию мероприятий, посвященных 80-летнему юбилею города Конаково, и приглашает к сотрудничеству педагогов учебных заведений, руководителей общественных объединений итд. Справки по тел.: 4-14-49.

Научный сотрудник Конаковского краеведческого музея Ирина Вдовенко

 

 

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