Об истории города — школьникам
История – предмет не только занимательный, но и поучительный — об этом шла речь на мероприятии, посвященном 80-летию нашего города, которое прошло в Конаковском краеведческом музее. История любого края хранит в себе опыт прошлых поколений, их достойные и темные дела, имена людей, их подвиги и труды, события, которые они вершили.
В истории нашего города были и взлеты и падения, были благоприятные времена, и времена упадка. Но каждый раз открывались новые источники развития, появлялись люди, деятельность которых выводила на новый уровень жизнь города. Его сегодняшнее развитие внушает надежды, что будущее у города вполне перспективное.
Основные вехи в истории Конаково, начиная с 17 – 18 вв., а именно с этого времени упоминаются в исторических источниках села, существовавшие ранее в пределах современных границ города, до событий сегодняшнего дня стали темой мероприятия. Рассказ был проиллюстрирован фотоматериалами.
Учащиеся 6 класса школы № 3, пришедшие на встречу в музей, показали хорошие знания своего города и с интересом послушали о событиях и фактах, которые были им неизвестны. Особенно понравились фотографии: старинные, сохранившиеся в альбомах наших горожан и в архивах Конаковского краеведческого музея и современные, сделанные с высоты птичьего полета фотографом «КП» С. Афониным.
Конаковский краеведческий музей планирует провести серию мероприятий, посвященных 80-летнему юбилею города Конаково, и приглашает к сотрудничеству педагогов учебных заведений, руководителей общественных объединений итд. Справки по тел.: 4-14-49.
Научный сотрудник Конаковского краеведческого музея Ирина Вдовенко