О крышах, сосульках и гражданской ответственности
О крышах, сосульках и гражданской ответственности
Нам всем в этом году пришлось вспомнить, что такое настоящая русская зима, снежная и морозная. Кто то этому рад и предается зимним забавам, кто то ворчит и прячется в теплой квартире. Коммунальщикам приходится напряженно работать, чтобы снегопады и оттепели не принесли неприятностей внутрь наших жилищ.
Одна из таких служб — ООО «ЖЭК «Энергетик» г. Конаково». На балансе организации находится 46 домов. Сотрудники организации занимаются благоустройством подведомственного жилого фонда, ремонтом домов очисткой придомовых территорий от снега наледей, расчисткой крыш.
Генеральный директор ООО «ЖЭК «Энергетик» г. Конаково» Николай Леонидович Чистополов рассказал нам, что организация старается работать на опережение и не допускать возникновения проблем. Осмотр домов, находящиеся в их ведении происходит каждое утро. Эта обязанность техников. Они же при необходимости оформляют заявки на проведение нужных работ.
В зимний период наиболее частая проблема – возникновение сосулек и снежных наметов на крышах. Специальная бригада из 10 человек, члены которых имеют допуск на проведение таких работ, выезжают на места и занимаются ликвидацией возникших проблем. Места проведения работ огораживаются сигнальным лентами и контролируются дополнительно сотрудниками, чтобы никто из пешеходов не попал в опасную зону.
Техника безопасности регламентирует и поведение самих сотрудников: они зафиксированы ремнями безопасности и работают в паре, подстраховывая друг друга. Если возникают снежные завалы, то они убираются, а дорожки посыпаются песком. Завалы на крышах также убираются своевременно, однако до стопроцентной чистоты крыши убрать нельзя: можно повредить кровлю. Поэтому период интенсивного таяния снега контроль за состоянием крыш особенно тщательный. Впереди у ремонтной бригады напряженная пора – весна уже близко.
Серьезной проблемой являются автомобили, припаркованные слишком близко к домам. Поскольку это частная собственность, но передвигать их нельзя и допустить их повреждение тоже. Поэтому нередки случаи, когда владельцев авто приходится разыскивать. А это существенно замедляет работы.
Еще одна проблема – сосульки, возникающие на балконах квартир. Их ликвидаций служба может заняться лишь в том случае, если жильцы обеспечат вход в квартиру. Это также не всегда удается. Поэтому просим и автовладельцев, и жильцов проявлять гражданскую ответственность и принимать во внимание потребности других жильцов.
ООО «ЖЭК «Энергетик» г. Конаково» принимает вызовы от жильцов подведомственных домов по телефону 4-36-23. Жильцы также могут обратиться непосредственно в организацию по адресу: г. КОНАКОВО, ул. БАСКАКОВА, д. 6.
Ирина Вдовенко