Народный ансамбль «Русь» в Кремлевском дворце
3 февраля конаковский коллектив народного ансамбля русской народной казачьей песни «Русь» под руководством Евгения Дадаева принял участие в торжественном концерте «Шедевры русской музыки – малым городам и селам России» в Государственном Кремлевском дворце по случаю открытия фестиваля «София – 2017».
Название фестивалю дал концерт духовной, классической и народной музыки на территории храма Софии Премудрости Божией, что на Софийской набережной Москвы-реки напротив Кремля, который проходил ежегодно с 2012 года. Из этого ростка возникла идея проведения фестиваля «София», с которой выступили солист Большого театра, народный артист России, глава благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси Владимир Маторин и настоятель Храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках протоиерей Владимир Волгин.
С 2015 года фестиваль стал всероссийским. Музыкальный смотр-конкурс «Малые города — жемчужины России» привлёк внимание лучших творческих коллективов и исполнителей, занимающихся народной музыкой и фольклором. Для самодеятельных артистов это возможность показать себя и стать известными. Конаковский коллектив впервые выступил II фестивале православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София» в августе 2016 года и стал лауреатом музыкального смотра-конкурса. Тогда же «Русь» пригласили принять участие в торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце по случаю открытия фестиваля «София – 2017».
В первом отделении концерта всемирно известный бас Владимир Маторин вместе с Президентским оркестром РФ, Государственной академической капеллой им.А.А. Юрлова и оркестром народных инструментов им. Л. Иванова исполнили лучшие произведения духовной и классической музыки, арии из опер «Борис Годунов», «Иван Сусанин», «Князь Игорь», а также любимые всеми старинные романсы и русские народные песни.
Конаковский ансамбль «Русь» выступил во втором отделении с композицией «Когда мы были на войне» в сопровождении белорусского оркестра народных инструментов им.Л.Иванова. Именно эта песня принесла успех нашему коллективу в прошлом году и в этот раз зрители, которых было порядка 4,5 тысячи, тепло приняли выступление конаковцев. Как рассказал руководитель народного ансамбля русской народной казачьей песни «Русь» Евгений Дадаев, коллектив планирует принять участие и в фестивале «София – 2017» летом этого года.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил, что было очень приятно увидеть наш конаковский коллектив в Государственном Кремлевском дворце. Он сказал, что большое внимание особое внимание нужно уделить развитию творческих коллективов в регионе.
Протоиерей Владимир Волгин отметил, что «просматривая выступления разных коллективов малых городов России, поражаешься тем великим и разносторонним талантам, рождённым в России в лице наших соотечественников, в данном случае участников замечательного фестиваля «София». Думаю, что таланты не переведутся на нашей великой, святой Руси, что они будут в ещё большей степени расцветать по мере того как наш народ будет возвращаться к истокам своей культуры, своим традициям и к своей вере православной».
Людмила Кикало