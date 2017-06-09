«Мы славим город Конаково»
В ГДК им. Воровского открылась выставка-конкурс «Мы славим город Конаково», посвященная предстоящему празднованию 80-летия города. В ней приняли участие члены Творческого Союза художников города Конаково и Конаковского района. Большая часть работ создана специально для этой выставки и ранее нигде не выставлялась.
У каждого жителя нашего города есть места, которые особенно милы сердцу. Возможно, они уже изображены конаковскоми художниками. Трубы Конаковской ГРЭС уже полвека являются неотъемлемой частью городского пейзажа. Нина Ляпнева и Валентина Духнова увековечили их в своих работах. Красные кирпичные стены фаянсового завод на картинах Татьяны Утеевой и Александры Морозовой. Завода продукция – фаянсовые кувшины и скульптуры в композиции ??
Электротеатр Синематограф (бывший ДОСААФ) привлек внимание сразу нескольких художников: Татьяны Беляковой, Валентины Делововой, Людмилы Мордвиновой. И не мудрено, ведь это единственное сохранившееся историческое здание нашего города, к тому же расположено в таком живописном месте, что само просится на холст.
Не обойден вниманием и знаменитый «пьяный» мост. Татьяна Наукина написала его освещенным закатным светом. Жемчужина нашего города – Конаковский бор и часть Старобазарной улицы на картине Владимира Масленникова. Сергею Ческидову больше нравится писать воду и поросшие кустарником берега Донховки.
Татьяна Удалова изобразила и густонаселенную часть города – улицу Гагарина и заброшенный пустырь в районе сырзавода. Уютный соседский домик в старом городе, окруженный цветущим садом на картине В. Гаева. Под усыпанной спелыми плодами яблоней написал портрет матери Анатолий Малов. Успели увековечить и новые городские объекты: Сергей Антипин нарисовал городскую площадь с фонтанами и скульптурной композицией Петра и Февронии Муромских.
Итоги выставки конкурса будут подведены на праздновании Дня города. Трое призеров получат награды за свое творчество от администрации города.
Ирина Вдовенко