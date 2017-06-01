Мы славим город кистью и пером!
Творческий Союз художников г. Конаково отметил юбилей города тематической выставкой в станах библиотеки на ул. Горького 3. На сей раз главным лирическим героем выставки стал наш любимый город. Художники как никто чувствуют красоту и поэзию окружающего мира. Добавляя к этому свое настроение и впечатления, они создают неповторимые полотна.
У каждого человека, живущего в Конакове, а тем более у каждого художника свой город. Золотой, купающийся в последних теплых лучах у Н.В. Вьюковой. Заснувший под снежным покровом у Галины Будниковой и Вениамина Шевцова. Пробуждающийся под первыми весенними лучами у Людмилы Судариковой. Утопающий в сочной летней зелени — у Татьяны Наукиной, Светланы Поповой. Бодрящая утренняя прохлада на картине Татьяны Беляковой, клонящийся к закату знойный день изобразил Сергей Антипин. На работах Марии Завединовой и Татьяны Удаловой один из самых узнаваемых видов города – красные кирпичные стены фаянсового завода. Новостройки на берегу Донховки также стали привычной частью городского пейзажа. Они на работе Нины Ляпневой. И, конечно, город – это люди, которые в нем живут. Портреты своих близких и друзей представили Анатолий Малов, Владимир Масленников, Валентина Деловова.
На открытие выставки художники пригласили поэтов, членов поэтического клуба «Надежда», а также бардов Светлану Борину и Марата Серебряного. Они исполнили свои стихи и песни, посвященные нашему городу.
Наш город – не столица и не мегаполис, но многие именно в этом видят его главное достоинство. В маленьких городах люди имеют возможность быть ближе к природе, наслаждаться тем, что она дает, вести неспешный образ жизни и посвящать время творческим занятиям. Возможно, именно поэтому у нас так много талантливых людей.
Выставка продлится в течение месяца.
Ирина Вдовенко