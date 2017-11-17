Мировой судья в отставке
Несколько особняком на аыставке «Дыхание осени » стоят работы Елены Красавиной. Они скорее посвящены экологии души. «Мировой судья в отставке» — так называется экспозиция ее картин. Это название отражает и социальный статус Елены. Картины расположилась в четырех стеклянных витринах второго этажа. Елена не первый раз показывает свои работы. Зрители, в том числе и профессиональные художники, не раз отмечали, что они написаны сдержанно, но с большим вкусом и изрядным мастерством. Хотя художественного образования у их автора нет, и училась она лишь у великих мастеров прошлого, изучая оригиналы в музеях и на выставках.
Но Елена не пишет копий. Ее картины, по ее собственному выражению, написаны «по мотивам» полотен великих художников, которыми она восхищается. Что ж, им восхищались и продолжают восхищаться сотни тысяч людей по всему свету, потому что это Левитан и Шишкин, Поленов и Саврасов, Репин и Айвазовский. Русское искусство с юности является главным увлечением Елены, его изучению она посвящала много времени.
Картины Елены Красавиной небольшого формата. Они написаны деликатно и тонко, без грубых мазков, поэтому необычайно нежны и прозрачны. Даже тогда, когда на них изображен пасмурный день и разбитая весенней распутицей дорога.
В последнее время Елена стала писать портреты, в основном женские. Ей удается передавать и нежные оттенки кожи, и влажность глаз, и выражение лиц, и, что особенно трудно, — объем лиц, и правильные их пропорции. С удовольствием, как и положено даме, выписывает жемчуга и драгоценные камни на их атласно-парчовых нарядах и страусиные перья в пышных прическах. Создается впечатление, что Елена изобразила своих подруг, что сама она стала жительницей 21 века по недоразумению, опоздав родиться в веке 18-м. Но благодаря ее работам, героини позапрошлого века, приветливые, любознательные, готовы стать нашими собеседницами.
Одна из последних работ – портрет княгини Елизаветы Христофоровны Абамилек, урождённой Лазаревой. Его Елена увидела в Нижегородском художественном музее. Автор его, Сергей Константинович Зарянко, не слишком известен широкому зрителю, но портрет поистине великолепен. Елене захотелось отдать дань уважения талантливому, но незаслуженно забытому мастеру.
18 век называют «золотым» веком русского искусства и, окунаясь в него, можно черпать вдохновение бесконечно – так считает Елена. Надеемся, что так будет и дальше.
Ирина Вдовенко