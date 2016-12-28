Маленькая зимняя сказка
Традиционно зимой Совет депутатов и администрация города Конаково проводит конкурс на лучшую снежную скульптуру снеговика. И этот год не исключение. Конкурс «Снеговик-2016» проводился в трех подгруппах: в школах, детских садах и среди семейных команд.
Общее руководство подготовкой и организацией конкурса осуществлял отдел культуры, молодежи, физкультуры и спорта. Как рассказал нам начальник отдела Сергей Иванович Никишин, данный конкурс организован с целью пропаганды здорового образа жизни, активного отдыха, возрождения русских традиций, сплочения ради победы. Тематика скульптур ограничивалась только фантазией исполнителей.
Жюри оценивало оригинальность технических решений, творческий подход, своеобразие авторского решения, качество исполнения, достаточность оформления, а также цветовое оформление и единый стиль украшения скульптуры.
В этом году, несмотря на тёплую погоду, жители города проявили фантазию в изготовлении снежных скульптур.
В итоге 1 места в личном зачёте завоевали Мария и Мирон Сардины, Писаренко Елизавета; в семейном зачёте победили семья Аксёновых и Сардиных; в группах — детский сад №6 среди дошкольных образовательных учреждений г.Конаково и средняя школа №3 среди средних образовательных учреждений города.
Одна из победительниц, мама Ирина Сардина поделилась с нами, что идея участия в конкурсе пришла спонтанно:
— Гуляли с детьми и решили слепить снеговика. В итоге получилась целая семья. Попробовали участвовать в этом конкурсе впервые два года назад и победили в семейном зачете.Теперь в выходные стараемся лепить каждый год, если позволяет погода. Участие в этом принимают все члены нашей семьи: взрослые, дети и даже бабушка. В этом году сначала слепили снеговика, собаку и медведя, дети их назвали — Снежок, Дружок и Косолапый. Но в планах было слепить и деда Мороза со Снегурочкой — какой же новый год без них, но погода долго не давала нам это сделать. Но в итоге мы все же их слепили, раскрасили, поставили елочку и создали новогоднее настроение всем!
Очень многие соседи и все, кто проходят мимо останавливаются, фотографируются с нашими скульптурами из снега. Очень приятно, что мы смогли подарить людям маленькую сказку. Все художественные элементы этой композиции принадлежат семье Аксёновых, они старались над лицами деда Мороза и Снегурочки, вырисовывали мордашки животных. В общем, творили все. Спасибо администрации города за такой конкурс и за то, что отметили нашу работу. В следующем году будем участвовать опять.
Людмила Кикало
Фото С.Афонина