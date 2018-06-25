Людмила Воробьёва: «Музыка побуждает людей к любви и добру»
Когда Людмила Николаевна Воробьёва говорит о музыке, то сразу становится ясно, что для неё это не работа, и даже не призвание, а нечто большее – способ жить и мыслить, а преподавание – лучший способ наслаждаться жизнью и дарить радость познания тем, кто начинает свой путь в музыке.
Её путь в музыке начался в дагестанском городе Каспийске благодаря родителям, считавшим, что трём их дочерям просто необходимо хорошее музыкальное образование. Бюджет семьи, скромный, как и у всех в 60-е годы, делал поправку и на их регулярные поездки на филармонические концерты в Махачкалу. До сих пор Людмила Николаевна благодарна своему педагогу Элле Тимофеевне Разуваевой, которая устраивала эти поездки, считая, что начинающие музыканты должны слушать живую музыку в исполнении талантливых профессиональных музыкантов.
Этот педагогический прием Людмила Николаевна стала применять и в своей работе в Конаковской детской школе искусств, где вот уже 40 лет преподает на фортепианном отделении, а последние 22 года является заведующей отделением. Здесь, в классной комнате № 4 она занималась у педагога В.Н . Смольяновой в последний год обучения, когда семья перебралась в Конаково. Сюда же она вернулась в 1979 г. уже после окончания Ржевского музыкального училища. И в этой классной комнате отзанимались уже около пяти сотен её учеников. А если к ним прибавить учеников Селиховского отделения музыкальной школы, где Людмила Николаевна преподавала музыку и детишек из детского сада «Алёнушка», где она несколько лет была музыкальным руководителем, то число воспитанников будет очень внушительным. Несколько её учеников стали успешными профессиональными музыкантами, ими гордиться вся школа: Сергей Жилкин, Екатерина Прокофьева, Светлана Кондратьева, Юлия Шаварина, Наталья Чекменёва (ХШМиЮ), Альбина Спиркина (муз. школа Селихово) др.
Кроме посещения Тверской областной академической филармонии, где дети имеют возможность слышать идеальное исполнение, необходимой частью обучения стало и их участие в концертах. Детская филармония, любимое детище Людмилы Николаевны, существует уже 5 лет и позволяет юным музыкантам приобретать игровую практику, практику выступления на публике, побуждает желание иметь успех, а значит, стимулирует к труду, к совершенствованию своего исполнения. Дети перестали бояться сцены и выступают с большим желанием. А главный итог в том, что появляются новые таланты, новые звёзды.
Людмила Николаевна учит своих учеников тому, что игра на фортепиано – это, прежде всего, работа мозга, что каждый звук, который извлекают пальцы, должен отражать мыслительный процесс: «Звук гравируется в мыслях и передается в игре. Через звук нужно передать ощущение жизни. Это магнетический процесс, но без него ничего не получится».
Образы возникающие при исполнении того или иного музыкального произведения, педагог предлагает… изобразить красками на бумаге. Полезность этого приёма не вызывает у них сомнений. Это не менее важный этап обучения наряду с сольфеджио и изучением музыкальной литературы. А награда всем этим усилиям – то чувство «благости», вдохновения и полёта, которое возникает при игре у настоящего музыканта и, конечно, у тех, кто его слушает.
Не всех своих учеников педагог готовит к профессиональной карьере музыканта. Задачу свою она видит в том, чтобы привить детям интерес и любовь к музыке, а через неё к людям, к жизни во всех её проявлениях. Музыку она считает субстанцией солнца, способной побуждать людей к любви. Достичь этого волшебного состояния можно только через труд. Творческий труд, приносящий радость – это главное счастье. По этому принципу живёт она сама и старается передать его своим ученикам.
И все-таки каждый к каждому ученику требуется индивидуальный подход – так считает опытный педагог. Особенно это относится к талантливым ученикам. Они всегда нестандартны, не укладываются в общие схемы, как в жизни, так и в музыке. Но именно с ними интереснее всего заниматься.
Таким нестандартно мыслящим человеком является Арсений Кречетов. Этот 14-летний юноша всего год является её учеником. Арсений до этого занимался музыкой в Селихово, но эти занятия, к сожалению, не были достаточными. Однако, послушав, как он играет, педагог взяла его сразу в 5-й класс: способности музыкантского порядка были потрясающими. Ему многое предстояло восполнить, но он был готов трудиться. Уже через неделю новый ученик играл на концерте, а в течение года стал участником 6-ти конкурсов, в 5-ти из которых получил звание Лауреата. И теперь Арсений, думая о будущем, связывает его с музыкой.
Встреча педагога и ученика — случайность. Может повезти, а может не очень. Обычно говорят, что для успеха кроме таланта нужен труд. В случае с пианистами к этой формуле необходимо еще одно слагаемое – внимательного и талантливого педагога, способного развить талант. Один раз Арсению повезло, но стоит ли второй раз полагаться на судьбу? Поэтому Людмила Николаевна намерена очень тщательно выбрать педагога, у которого Арсений продолжит обучение. Она считает, что его редкий дар нуждается в теплых, заботливых руках, чтобы развиться во всей красе. Надеемся, что так и будет, и мы будем иметь возможность насладиться его таланом. А пока ученику и педагогу предстоит трудиться.
Ирина Вдовенко