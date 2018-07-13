Людмила Ивановна Гевондян: «Нужно уважать в ученике личность»
Людмила Ивановна Гевондян: «Нужно уважать в ученике личность»
Людмила Ивановна Гевондян, учитель истории и естествознания школы № 8, в среде школьников пользуется репутацией педагога-демократа. Но вовсе не потому, что она снисходительно относится к поведению на своих уроках или качеству знаний. Напротив, на её уроках все напряжённо работают. Но с педагогом можно спорить и задавать вопросы на любые темы.
«Историю нельзя преподавать однобоко, — объясняет ситуацию сама Людмила Ивановна,- Нужно постараться понять разные точки зрения, чтобы понять проблему со всех сторон и составить собственное мнение». Фраза «мне непонятно, давайте разберем это событие» любопытными учениками произносится довольно часто. И педагог не жалеет времени на обсуждение всем классом или индивидуальные консультации.
При этом никаких нравоучений, менторского тона и насмешек. Людмила Ивановна не просто позволяет иметь свое мнение, наоборот, радуется этому, ведь это значит, что её уроки не прошли даром. Вырастить думающую личность – главная задача школы. Поэтому педагог, высказывая свою точку зрения, с уважением относится к убеждениям детей. Работать с умными, умеющими аргументировано отстаивать свою точку зрения учениками – вот что такое счастье учителя.
Но и не слишком успевающих детей Людмила Ивановна не подвергает жесткой критике. Педагогический опыт подсказывает другие, более действенные методы. Можно, например, похвалить за малое старание и даже завысить оценку, чтобы простимулировать ученика к дальнейшим познаниям.
В своей паботе педагог учитывает, что учебники рассчитаны на среднестатистичекого школьника, но уровень учеников на деле разный. Кому-то можно посоветовать дополнительную литературу попроще, а другие способны усвоить и более сложный материал, например, уважаемых историков 19 века: С. Соловьёва, В. Ключевского, Н. Карамзина. Дополнительным источником становится художественная литература. Она может помочь развить интерес к истории, давая художественное осмысление больших исторических событий и эпохи.
За 50 лет работы в школе у Людмилы Ивановны были разные ученики, в том числе и очень талантливые. Одна из них – Екатерина Кравцова. На протяжении всех лет, не было ни разу, чтобы она пришла неподготовленной к занятиям. Всегда в полной боевой готовности, при этом доброжелательна ко всем. Катя никогда не оставляла невыясненных вопросов, и если они возникали, то всегда обращалась за разъяснением. Ей мало было только школьного учебника, ей хотелось получать информацию из разных источников. Это были труды историков 19, 20 и 21 века, обширный круг литературных произведений, статьи и публикации. «Работать с таким талантливым и умным ребёнком – большое счастье!» — говорит педагог о своей ученице.
Когда Катя сообщила о своем максимальном балле за экзамен по истории, педагог не была удивлена. Ученица была достойна этого. Но Людмила Ивановна считает, что этим она обязана в первую очередь своим родителям. Это и их успех, ведь именно родители смогли воспитать в дочери такие качества, как целеустремлённость, ответственность, самостоятельность. И, конечно, интерес к учёбе, к получению новых знаний.
Однако, не стоит умалять и роль педагога в воспитательном процессе. Увлечь детей своим предметом и сделать процесс получения знаний интересным и увлекательным — задача непростая. Это могут сделать только профессионалы высокого класса. Людмила Ивановна Гевондян – одна из них.
Ирина Вдовенко