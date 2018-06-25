«Любовь и вдохновение». Вернисаж конаковских художников
Любовь – хороший повод для вдохновения. В этом можно убедиться, посетив в библиотеке на Горького 3, вернисаж Союза художников города Конаково. С завидной регулярностью проходят выставки членов этого объединения. И, хотя народ здесь называет себя любителями, их творческая активность могла бы служить примером для подражания.
Что же вдохновляет конаковских художников? Сердцем Елены Демидовой, похоже, завладела музыка: в её творчестве появилась новая тема, музыкальная. Скрипачи и пианисты на её полотнах погружены в волшебный мир звуков и мелодий. А «Фея белых ночей» кажется всего лишь их заворожённой слушательницей.
Светлана Попова и сама кажется волшебницей: только магия может сделать букет из увядших трав произведением графического искусства. Магия и особое видение мира, которое присуще этой художнице. У неё даже времён года пять, но тут не может быть двух мнений: их действительно пять, как на её акварельном рисунке.
Лошадей на выставке, по традиции, много: они стали музами для Нины Ляпневой, Татьяны Удаловой, Татьяны Беляковой. Некоторые предпочитают пушистых и одомашненных вдохновителей: Галина Мордвинова томно-задумчивых, Светлана Попова упитанных и близоруких, Л. Раевская весёлых и готовых пошкодничать.
Красотами природы, её нетронутыми уголками восхищались на пленэрах Елена Демидова, Е.Ольшевская, В.Ковалёв, Е.Зотова.
Валентина Задорова, Людмила Сударикова, Надежда Вьюкова Валентина Деловова предпочли разместить природу у себя на столе натюрмортом. Образно и отвлечённо изобразила природу Татьяна Наукина – девушкой в холодных синих тонах предстала перед нами зима, теплый солнечный девичий образ стал жарким летом.
Поводов для вдохновения может быть много, а причина всегда одна – любовь. Любовь и вдохновение шествуют по миру, даря одним радость творчества, а другим – радость созерцания.
Ирина Вдовенко